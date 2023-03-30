新华社北京3月30日电 题：构建人类命运共同体，世界这样看

新华社记者

“这个世界，各国相互联系、相互依存的程度空前加深，人类生活在同一个地球村里，生活在历史和现实交汇的同一个时空里，越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。”2013年3月，习近平主席在俄罗斯莫斯科国际关系学院的演讲中，首次向世界阐述人类命运共同体理念。

十年来，百年未有之大变局深刻演变。地区冲突、恐怖主义、疫情流行、难民危机、逆全球化思潮……变乱交织的世界、层出不穷的挑战、共同面临的难题无不向世人一再表明，世界各国乘坐在一条命运与共的大船上，要想穿越惊涛骇浪、驶向光明未来，要想解决日益加重的和平赤字、发展赤字、安全赤字、治理赤字，人类就必须守望相助、同舟共济。

十年来，构建人类命运共同体的中国方案，准确把握时代发展大势，始终聚焦全人类共同福祉，始终反映各国人民求和平、谋发展的共同心声，赢得越来越广泛的全球认同，为人类共建更美好的世界汇聚起广泛共识和前行力量。

天下为公：这是一种强大的思想指引

什么是人类命运共同体？习近平主席曾这样精炼概括：“人类命运共同体，顾名思义，就是每个民族、每个国家的前途命运都紧紧联系在一起，应该风雨同舟，荣辱与共，努力把我们生于斯、长于斯的这个星球建成一个和睦的大家庭，把世界各国人民对美好生活的向往变成现实。”

“这一理念不仅饱含极高的政治哲学，还具有丰富的学理内涵。”当年在现场聆听演讲的莫斯科国际关系学院院长阿纳托利·托尔库诺夫说。十年来，他一直关注着习近平主席关于构建人类命运共同体的重要论述。

从2015年在联合国纽约总部阐述“五位一体”总体路径，到2017年在联合国日内瓦万国宫提出建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，再到2020年倡导打造人类卫生健康共同体、2021年提出构建全球发展命运共同体、2022年提出“人类是不可分割的安全共同体”，习近平主席始终着眼世界之变、时代之变、历史之变，不断丰富和拓展构建人类命运共同体理念的理论内涵，为动荡变革世界廓清迷雾，为人类破解发展迷思提供锐利的思想武器。

托尔库诺夫说：“构建人类命运共同体理念框架清晰，针对具体问题不断提出解决方案，形成了宏大、全面的思想体系。”

传承中华传统文化“天下大同”的理想追求，赓续马克思主义“自由人联合体”的思想光辉，构建人类命运共同体理念的提出，是对西方传统国际关系理论的全面超越，成为马克思主义中国化时代化一项最新理论成果，为创造人类文明新形态作出重大贡献。

墨西哥资深外交官罗尔丹说，中国始终倡导各国承担共同责任，“今天的世界，比以往任何时候都更需要这样的思想”。

3月15日召开的中国共产党与世界政党高层对话会上，习近平主席首次提出“全球文明倡议”。这是继共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议后，新时代中国为国际社会提供的又一重要公共产品，进一步丰富了构建人类命运共同体理念的内涵和路径。

南非总统拉马福萨认为，全球文明倡议体现对世界文明多样性的尊重；尼加拉瓜总统奥尔特加说，尼加拉瓜支持中国在促进文明借鉴以及所有正义事业中的努力；伊朗伊斯兰联合党总书记阿萨杜拉·巴达姆齐安说，文明不是西方的专利，习近平主席的主张将使全球文明获得更广阔的发展前景……全球文明倡议蕴含着支持各国走自己发展道路、彼此之间平等互利交往的文明观念，获得国际社会特别是广大发展中国家的强烈共鸣。

“习近平主席提出的每一项重要倡议都是对和平、责任意识、可持续与和谐发展的呼吁，”俄罗斯共产党中央委员会副主席诺维科夫说，“让构建人类命运共同体理念变为现实，是建设公正世界秩序的关键。”

同促发展：这是一份珍贵的大国担当

2021年12月，随着中老铁路开通运营，泰国果园采摘的新鲜榴莲运抵中国昆明仅需7天。截至2023年2月底，中老铁路累计发送旅客超1190万人次、货物超1600万吨，跨境物流运输网已覆盖13个国家和地区，有力拉动当地经济和社会发展。老挝驻华大使坎葆感慨，沿线人民的幸福梦想正因这条铁路变为现实。

建设中老铁路是两国共建中老命运共同体的生动写照，也是中国真心实意同各国携手发展的鲜明典范。十年间，中老、中巴、中柬、中泰、中哈、中印尼等双边命运共同体结出丰硕果实，亚太、中国-东盟、中国-中亚、中非、中阿、中拉命运共同体建设步伐稳健，彰显人类命运共同体理念日益深入人心。

塞尔维亚贝尔格莱德平等世界论坛主席约万诺维奇对个中原因看得真切：“世界之所以信赖中国，是因为中国把自身的发展置于全球发展之中，为其他国家发展注入动力，增进各国人民福祉。”

中国的发展惠及世界，中国的发展也离不开世界。中国将自身发展作为世界机遇，为世界提供大量优质的公共产品，与各方走出一条通往共同繁荣的康庄大道。

“一带一路”倡议提出十年来，多少蓝图和梦想变为现实，化作各国发展的实效、可感可触的实惠。十年来，“一带一路”倡议拉动了近万亿美元的投资规模，形成了3000多个合作项目，为沿线国创造了42万个工作岗位，将要让4000万人摆脱贫困。如今，已有151个国家、32个国际组织加入“一带一路”大家庭，在全球发展图卷上共绘“发展带”“幸福路”。

推动高水平对外开放，打造进博会、广交会、服贸会、消博会“展会矩阵”，出台外商投资法实施条例，设立21个自由贸易试验区，稳步推进海南自由贸易港建设。各国企业看好中国，“用脚投票”，2022年中国实际使用外资1890多亿美元，创历史新高。

提出全球发展倡议，宣布落实全球发展倡议的32项重要举措，覆盖倡议涉及的减贫脱贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、数字时代互联互通等八个重点领域。目前，已有100多个国家和多个国际组织支持倡议，近70个国家加入“全球发展倡议之友小组”，共同打造全球发展共同体。

“与那些通过剥削他国、发动战争来实现自身发展的国家不同，中国希望同各国实现共同发展、共同繁荣。”泰国泰中文化经济协会会长、前国会主席颇钦·蓬拉军说。

共建未来：这是一股磅礴的全球力量

3月10日，沙特阿拉伯和伊朗的北京对话取得重要成果，两国同意恢复外交关系，迈出历史性的一步，得到各方欢迎和高度评价。这一“和平的胜利”证明，以相互尊重精神进行平等对话，推动热点问题政治解决，符合国际社会期待，是人心所向、大势所趋。

发布《全球安全倡议概念文件》《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》，积极参与朝鲜半岛核问题、伊朗核问题、阿富汗、叙利亚等热点问题的政治解决，通过对外提供超过22亿剂疫苗和其他物资、派遣医疗队等多种方式助力各国共同抗疫……中国始终坚持通过多边协商与合作来推动实现共同安全。非洲政策研究所高级分析师刘易斯·恩迪舒对此深表赞同：“各国应该加强多边主义，摒弃单边主义，以合作代替对抗，以协商代替胁迫，共同构建人类命运共同体。”

英国社会科学院院士马丁·阿尔布劳多年来一直关注和研究构建人类命运共同体理念，出版了《中国在人类命运共同体中的角色——走向全球领导力理论》和《中国与人类命运共同体：探讨共同的价值观与目标》等著作。他认为，长期以来，构建人类命运共同体理念深化和丰富现有的国际体系，推动各国共同完善全球治理，“面对影响人类未来的全球性事务，各国需要携手应对”是构建人类命运共同体的题中之义。

多次写入联合国、上海合作组织、金砖国家等国际多边机制决议或宣言，网络空间、核安全、海洋等命运共同体建设得到各国积极响应，构建人类命运共同体理念在多边机制层面得到越来越广泛的认同，不断增强相关合作机制、理念、政策的开放性和包容性，为国际社会践行真正的多边主义、维护全球战略稳定凝聚共识、注入动力。

在埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学教授科斯坦蒂诺斯·贝尔胡特斯法看来，中国在应对气候变化、推动共同发展等方面的作为很好诠释了构建人类命运共同体的愿景，具有示范和带动效应，“各国领导人已经充分意识到，习近平主席提出的构建人类命运共同体理念，是着眼于人类的可持续发展以及整个人类文明的延续”。

“中国为人类社会发展作出了巨大贡献，”几内亚比绍前总理阿图尔·萨尼亚说，“中国的理念和承诺将为建设未来的世界注入强劲动力。”

踏上新征程的中国，将继续高举和平、发展、合作、共赢旗帜，始终弘扬全人类共同价值，积极参与全球治理体系改革和建设，为人类发展进步贡献更多中国智慧、中国方案、中国力量，同各国一道，向着一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界不断前进！（综合新华社驻外记者报道，执笔记者：陈杉）

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