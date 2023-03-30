中国国际问题研究院3月30日在京发布《国际形势和中国外交蓝皮书（2022/2023）》。蓝皮书说，2022年，在元首外交引领下，中国外交以推动构建人类命运共同体为主线，在变局乱局中砥柱中流，在大风大浪中开拓前行，为维护世界和平、促进共同发展做出了新的贡献。

蓝皮书说，2022年国际形势呈现深刻、复杂、动荡变化。这一年，中国外交踔厉奋发、勇毅前行，保持战略定力，发扬斗争精神，坚定维护国家尊严和核心利益，牢牢掌握我国发展和安全的主动权，积极开展双多边活动，有力促进了新形势下我国同各方关系发展，充分彰显了中国特色、中国风格、中国气派。

蓝皮书从元首外交、开放合作、大国关系、周边外交、同发展中国家团结合作、积极参与全球治理、坚决捍卫国家利益和民族尊严、大力践行外交为民等方面，全面阐释了2022年中国外交的恢宏实践和丰硕成果。

蓝皮书认为，2023年，国际形势将围绕安全与发展两大主线深入展开。中国外交将坚定站在历史正确一边，站在人类文明进步一边，为动荡变革的国际形势注入稳定性和正能量，为推动民族复兴谱写新华章。

蓝皮书日前由世界知识出版社出版。自2006年起，中国国际问题研究院每年均撰写《国际形势和中国外交蓝皮书》，对国际形势和中国外交进行深度分析解读。（记者成欣）

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