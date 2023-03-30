《国际形势和中国外交蓝皮书（2022/2023）》发布会现场。人民网记者 于洋摄

人民网北京3月30日电 （于洋、崔译戈）3月30日，由中国国际问题研究院编写的《国际形势和中国外交蓝皮书(2022/2023)》（以下简称：《蓝皮书》）发布会暨2023年大国关系与中国外交研讨会于北京顺利召开。

中国国际问题研究院副院长刘卿主持会议并表示，2022年，国际形势呈现出冷战结束以来最为深刻、复杂的变化。百年变局以前所未有的烈度向纵深演化，变革和动荡两种趋势持续演进，团结与分裂两种取向相互激荡，转型期特征更加突出。《蓝皮书》深入分析2022年国际形势演变的发展动向、全面阐释2022年中国外交的丰硕成果、放眼展望2023年国际形势和中国外交。

世界知识出版社副社长汪琴现场致辞并表示，《蓝皮书》在内容上纲举目张，更加立体地展现出了中国学者对国际形势发展变化的观察与思考，更加鲜活地体现出了中国智库对中国外交理论和实践的探索与发展；在舆论宣传上的作用更加突出，是外交领域构建中国话语和中国叙事体系所取得的重要成果之一，在提升我国国际传播能力建设方面大有可为。

该书由中国国际问题研究院徐步院长担任主编并撰写前言，荣鹰副院长和刘卿副院长担任副主编，全院50多位研究骨干形成合力，对2022年国际形势和中国外交全面、准确进行分析解读。《蓝皮书》作为中国国际问题研究院的品牌年度出版物，自2006年首度出版，迄今已连续出版18年。

(责编：于洋、常红)