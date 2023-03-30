俄罗斯体育部长奥列格·马特钦在俄罗斯驻华大使馆接受中俄媒体采访。人民网记者 杨倩摄

人民网北京3月30日电 （记者杨倩）3月29日下午，俄罗斯体育部长奥列格·马特钦在俄罗斯驻华大使馆举办新闻发布会。他介绍，去年两国在2022—2023中俄体育交流年框架内联合举办了120多场活动，今年双方计划举办300余场体育交流活动。

马特钦说，中国国家主席习近平不久前对俄罗斯进行国事访问。两国元首再次确认了中俄新时代全面战略协作伙伴关系，强调加强包括体育领域在内的全方位合作。

俄罗斯体育部代表团于3月27日抵京进行工作访问。马特钦表示，他与中国体育总局局长高志丹举行会晤，会晤成果丰硕，“我对两国体育合作充满信心”。

马特钦指出，去年两国成功举办中俄青少年冬季运动会，今年还将在重庆举办两国青少年夏季运动会。他希望，俄罗斯运动员能参加今年9月举办的杭州亚运会。

同时，他邀请中国高校参加8月份在叶卡捷琳堡举行的国际大学体育节。“俄方希望中方人员积极参与俄罗斯各类文体活动，包括学生运动、职业赛事和俱乐部比赛。”马特钦说。

据介绍，29日上午，马特钦一行到北京体育大学参观。期间，大学的乒乓球训练课程给他留下深刻印象。他表示，中国在乒乓球项目上具有绝对优势，俄中两国在乒乓球领域有巨大的合作潜力。此外，马特钦表示，希望两国在跳水、艺术体操、电子竞技、足球等领域开展更多交流与合作。

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