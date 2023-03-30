人民网柏林3月30日电 （记者刘仲华）3月29日，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使在联合国人权理事会第52届会议代表巴西、南非等近80个国家就《维也纳宣言和行动纲领》通过30周年作共同发言，呼吁加强国际合作，重振《宣言》精神，推动实现高质量发展。

共同发言指出，《维也纳宣言和行动纲领》是世界人权史上的一个里程碑。过去30年，国际社会在《宣言》精神的激励下，不断探索有效促进和保护人权的道路。同时，国际社会仍面临歧视和不平等加剧、政治极化和分裂等多重挑战，严重阻碍《宣言》充分有效落实以及可持续发展。

为重振《宣言》精神，做好《宣言》的落实，共同发言强调：要统筹兼顾。《宣言》明确强调各类人权拥有平等地位。人权是普遍、不可分割、相互依存和相互联系的，经济社会文化权利、公民政治权利以及发展权应予以同等重视、平衡推进，应消除在促进和保护人权方面的不平衡现象。要重视发展。当前全球挑战凸显了促进可持续发展的重要性。《宣言》重申发展权是一项不可剥夺的权利。国际社会应重振《宣言》精神，坚持以人民为中心，倾听发展中国家呼声，消除不平等，推动实现高质量发展、包容性发展和公平发展。要对话合作。《宣言》明确要求加强对话和国际合作，各方应在平等、团结和相互尊重的基础上开展人权交流与合作。

共同发言呼吁，值此纪念这一具有里程碑意义的《宣言》诞生30周年之际，各国应做出共同承诺，加强国际合作，不加歧视地促进和保护所有人权，为国际人权事业发展不断注入正能量。

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