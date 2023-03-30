新华社日内瓦3月29日电 世界卫生组织官网29日发布声明说，阿塞拜疆和塔吉克斯坦获得该机构的国家消除疟疾认证。至此，全球已有42个国家和地区获得无疟疾认证。

声明说，这项认证是在阿塞拜疆和塔吉克斯坦两国民众和政府为消灭这一疾病进行了长达一个世纪的持续努力之后获得的。

世卫组织总干事谭德塞说，他们的成就进一步证明，如果有适当的资源和政治承诺，消除疟疾是可能的。希望其他国家能学习他们的经验。

消除疟疾认证是世卫组织对一个国家无疟疾状态的正式认定。当一个国家以严格、可信的证据表明，该国的本土疟疾传播链至少连续中断三年时，就可获得消除疟疾认证。此外，这个国家还必须证明有能力防止疟疾的再次传播。

疟疾是一种由寄生虫引起的威胁生命的疾病，通过受感染的雌性按蚊叮咬传播给人类。据世卫组织介绍，共有5种疟原虫会导致人类疟疾，其中恶性疟原虫和间日疟原虫危害最大。疟疾可防可治，但如果治疗不及时，可能致命。

据世卫组织介绍，阿塞拜疆和塔吉克斯坦分别于2012年和2014年报告了各自最后一例本土传播的间日疟原虫疟疾病例。

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