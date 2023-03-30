新华社北京3月30日电

美国侵犯难移民人权的事实真相

2023年3月

目录

引言

一、美国侵犯各种族移民权利恶行累累

二、当今美国侵犯难移民人权恶行毫无改观

三、美国国内多重因素导致难移民问题积重难返

四、美国是全球难移民危机的主要推手

结束语

引言

美国是一个移民国家。自从殖民地时代起，世界各地的移民就源源不断地前往美国。然而，美国对待移民的历史充满歧视、排斥、逮捕、拘留、驱逐的非人道惨剧，对移民人权的侵犯比比皆是、从未间断。近年来，美国政府更是制造了一桩又一桩针对赴美难民和移民的人道灾难。本报告从历史和现实、国内和国际多个角度如实记录了美国在难移民问题上的恶行劣迹，用事实和数据证明美国在难移民问题上并非自诩的“民主灯塔”，而是充斥着谎言和双标。

一、美国侵犯各种族移民权利恶行累累

◆美国建国之初，以盎格鲁－撒克逊新教徒为主体的美国白人就对外来移民疑虑重重，试图限制或同化。有美国总统曾直言，除了有用的技术工人和一些特定及有专长的人外，无需鼓励其他移民。由于担心法国大革命在美国引起骚乱，美国政府于1798年制定《归化法》《外侨法》《敌对外侨法》和《外国人叛乱法》等法律，使外来移民更难归化为美国公民，并授权总统监禁和驱逐危险移民或来自敌对国家的移民。值得指出的是，《敌对外侨法》至今仍有效。

◆黑人是美国最早的移民群体之一。黑人移居美国并非出于自愿，而是被强迫移居，抵美后遭到非人虐待，毫无人权可言。1619年，首批20名非洲黑人被当作奴隶卖到弗吉尼亚殖民地。随后，各殖民地很快通过立法，将黑人奴隶视为“永久财产”，黑人奴隶子女自动成为奴隶。歧视黑人的种族主义思想与制度自此在美国土地上生根发芽。白人为证明奴役黑人的合理性，根据肤色在不同种族间建立起压迫性的等级体系。美国《独立宣言》宣称“人人生而平等”，但最初的宪法却不承认黑人的公民权，并制定了“五分之三条款”，即在分配众议院席位时将黑人奴隶实际人口乘以五分之三。白人对黑人的奴役历史至今仍对黑人后裔造成严重伤害，使其生命权、发展权和政治权利很难得到有效保障。

◆爱尔兰移民在美国建国初期遭到严重歧视和打压。19世纪30到60年代，信仰天主教的爱尔兰人大量移居美国。美国出现强烈的排斥爱尔兰移民运动，将爱尔兰移民污名化，贴上懒惰、低劣、暴力、危险等负面标签。大批美国早期本土主义、排外主义组织与政党此时纷纷成立。19世纪50年代，以反爱尔兰移民为主要政纲的“美国人党”（又称“一无所知党”）产生7名州长、8名参议员和104名众议员。纽约州和马萨诸塞州制定驱逐和遣返爱尔兰移民的立法。排外主义者还诉诸暴力，袭击爱尔兰移民，烧毁移民教堂。1844年费城爆发反爱尔兰移民骚乱，导致至少20人死亡。爱尔兰移民被视为黑人的同类，直到20世纪才被美国白人接纳，成为美国种族歧视的长期受害者。

◆排华运动是美国历史上最臭名昭著的歧视与排斥移民暴行。从19世纪中期开始，大量中国劳工被美国人当成苦力贩运到美国，至1880年时总数已超过10万人。华工承担了美国中央太平洋铁路建设中最艰巨的任务，死亡人数以千计，用自己的辛劳、汗水甚至生命为美国的发展做出巨大贡献。但受到美国国内严重的种族主义氛围影响，华工并未获得应有的尊重和善待。随着有关铁路项目竣工，美国忘恩负义、过河拆桥的一面迅速显露。1875年，美国国会通过《佩奇法案》，限制中国劳工和妇女进入美国。1882年进一步制定《排华法案》，彻底阻止来自中国的移民，并禁止已在美国的中国移民获得美国公民身份。这是美国第一部也是唯一一部以种族和国籍为理由，禁止特定族裔所有成员移民美国的法律，直到1943年才被正式废除。为抵制华人移民，美国移民局于1910年在旧金山天使岛设立移民拘留所，直到1940年才关闭。不仅如此，当时的中国移民还遭到严重的暴力攻击。1871年10月24日，19名华人移民在洛杉矶尼格罗巷一带被几百名白人杀害。1877年，尼格罗巷的华人住宅被白人尽数纵火焚毁。1876年和1877年，美国连续两次发生白人种族主义分子武装袭击旧金山唐人街的动乱。1885年9月2日，白人矿工在怀俄明州石泉矿区发动暴乱，捣毁华工住宅村，至少28名中国移民遇害。

◆日本移民曾遭到美国歧视与排斥。19世纪末20世纪初，日本虽然经历明治维新和脱亚入欧，但与美国迥异的肤色和文化使日本移民依旧被美国歧视与排斥。美国西海岸的排日情绪尤其高涨。旧金山市实施“日本学童隔离”政策，禁止日裔学童进入公立学校。1907年，美日两国达成所谓“君子协定”，即美国限制日本移民入境，日本主动禁止移民前往美国。1913年，加利福尼亚州政府颁布《外籍人土地法》，禁止包括日本人在内的亚洲移民拥有土地。1917年，美国国会制定《亚洲禁区法》，禁止大部分亚洲人作为移民进入美国。《1924年移民法》通过后，日本人被彻底禁止移民美国。1941年珍珠港事件爆发后，12万日本移民及其后裔被美国政府强行从西海岸迁往内地的拘留营，必须通过忠诚审查才能彻底解除敌侨嫌疑。直到1988年，美国政府才就此事正式道歉。

◆东欧和南欧的白人移民曾被美国强烈排斥。来自意大利、波兰、希腊、俄罗斯等国的移民是19世纪末20世纪初美国移民的主体。1911年，美国国会发表《迪林厄姆委员会报告》，声称东南欧移民对美国的贡献有限，反而有损美国独特的人种、文化、制度。为了限制移民，报告建议对移民进行文化测试并实行国家配额制度。种族主义者企图借进化论证明东南欧移民属于“低劣的”非白人种族，会污染美国盎格鲁－撒克逊白人血统。排外主义者发起“美国化运动”，试图剥夺东南欧移民的语言与文化，强迫他们彻底“美国化”。福特汽车公司的创始人亨利·福特要求其公司的移民工人必须上所谓的“熔炉学校”。三K党等白人至上主义团体招募数百万成员，在全美各地恐吓攻击东南欧移民。1917年俄国十月革命爆发，在美国引起了首轮“红色恐慌”。美国政府认定东南欧移民中有共产党人，借此大量逮捕和驱逐东南欧移民。

◆对外来移民的恐惧最终催生了以种族为基础的移民限额政策。继《排华法案》后，美国政府制定一系列限制移民的法律。1924年，美国国会最终通过了《1924年移民法》。该法规定各国年度移民美国的人数不得超过1890年人口普查时该国侨居美国人数的2%。由于1890年前美国人以西北欧移民为主，因此该法实际上禁止了亚洲移民并限制了东南欧移民。对各国移民限额的分配实际上是以移民的肤色、种族和宗教信仰为基础的，最主要目的是确保美国人以盎格鲁－撒克逊新教徒为主体。直到《1965年移民法》通过后，移民的族裔来源限制才被正式废除，各国移民才在美国获得相对平等的入境权利。

◆20世纪20年代以来，拉美裔移民，特别是墨西哥移民成为最受美国排斥的对象。1924年，美国成立边境巡逻队，此后美国每年逮捕的移民中绝大多数都是墨西哥移民。1929年美国把非法入境列为重罪，试图以此阻止墨西哥移民入境。大萧条期间，数万墨西哥人被美国驱逐出境。《1965年移民法》通过后，墨西哥成为美国移民的最大来源，对墨西哥移民的逮捕和驱逐数量经常占到总量的90%。20世纪70年代末，墨西哥移民每年被逮捕的人次接近80万，到90年代末上升到150万。墨西哥移民的涌入再次在美国激起了强烈的排外情绪。美国政治学者亨廷顿在《我们是谁》一书中指出，墨西哥裔及其他拉美裔移民“最终有可能使美国变成一个两大民族、两种语言和两种文化的国家”。美国的白人至上主义者时常以拉美裔移民为目标。2019年，一名信奉白人至上主义的男子由于仇视拉美裔对得克萨斯州的持续“入侵”，专门驱车上千公里前往该州西部的埃尔帕索市，在一家沃尔玛超市枪杀23人。这是美国现代史上针对拉美裔最大规模的国内恐怖袭击事件。

◆“9·11”事件后，穆斯林移民成为美国重点监控和排斥的对象。“9·11”事件发生后不久，超过1200人被联邦调查局和其他执法机构抓捕和拘留，其中大部分是阿拉伯人和穆斯林。许多人在没有指控的情况下被关押数月，并被剥夺了与律师和家人联系的权利。大多数人最终因轻微违反移民规定而被驱逐出境。来自25个穆斯林国家的8万多名成年男性被美国政府要求录入指纹和照片，1.3万人进入驱逐程序，2870人被拘留。美国在“9·11”事件后制定的《爱国者法案》极大扩张了政府权力，使美政府能随意监控和驱逐被怀疑与恐怖主义有关的外籍人士，穆斯林成为主要针对群体。“9·11”事件对美国社会造成强烈冲击，让“伊斯兰恐惧症”深入美国政坛。2017年，美国政府颁布“禁穆令”，要求至少90天内禁止伊朗、伊拉克、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚和也门公民入境美国。

二、当今美国侵犯难移民人权恶行毫无改观

◆进入21世纪，美国历届政府越来越严格地限制移民，并且严苛和非人道地对待移民，对移民的逮捕、拘留、驱逐、遣返每年都在大规模进行。2019年，美国政府逮捕移民达85万人次，2021年上升到170多万人次，创下1986年以来最高纪录。被拘留的移民人数快速增长。2022年8月，美海关和边境保护局拘押了来自墨西哥的20.3万多名非法移民，至此，2022财年共在美墨边境逮捕超过230万难移民。2013年，超过43万移民被美国驱逐，达到历史最高，2019年仍有36万，每年还有10余万移民被遣返。在大规模逮捕、拘留、驱逐、遣返中，移民的人权被大肆侵犯，人道灾难频繁发生。2021年9月，超过1.5万名来自海地的难民聚集在得克萨斯州边境小镇德尔里奥，苦苦等待进入美国的渺茫机会。美国边境执法部门残酷对待这些难民，巡逻队员骑在马背上，挥舞着马鞭冲向人群，将他们驱逐到河水里。美国有线电视新闻网评论称，这一场景让人联想到美国历史上用奴隶巡逻队控制黑人奴隶的黑暗时代。2021年10月25日，联合国人权理事会谴责美国未评估个人状况就系统性、大规模驱逐海地难移民的行为违反国际法。

◆“移民卡车”惨剧折射美人口走私贩运猖獗。2022年6月27日，得克萨斯州圣安东尼奥市郊外发现一辆偷载非法移民的拖挂式卡车，卡车来自150英里外的得州边境城市拉雷多，当地人口走私贩子计划用卡车将非法移民经过圣安东尼奥市运往美国内地。卡车因机械故障被遗弃在路边，被发现时车厢内无水无空调、挤有近100人，由于当地气温最高达38摄氏度，有53人因闷热而死。这是美国迄今最严重的移民死亡事件。由于长期执法不力、司法缺位，美国人口贩运和强迫劳动日益猖獗，近年每年均发生上千起人口走私和贩运案件，类似“移民卡车”惨剧频发，仅2021财年美国南部边境地区就有557名非法移民死亡。

◆新冠肺炎疫情暴发后，美国政府以疫情为借口大规模驱逐非法移民。2020年，美国政府援引《美国法典》第42卷，以防止疫情传播为借口禁止移民入境。美国疾病控制与预防中心科学家认为这种做法缺乏公共卫生理由支持，反而会增大疫情传播的可能性。美国政府的驱逐行动已超过180万次，驱逐了至少21.5万名父母与子女，其中有1.6万名是无人陪伴的儿童。暂时未被驱逐的移民则被送进拘留所，继续遭受非人道的对待。

◆美国设立了世界上最大的移民拘留系统。目前，边境各州的拘留设施超过200处。美国政府为了节省成本，往往将移民拘留营交给私营公司建造和运营，形成事实上的私营监狱。拘留营的条件非常恶劣，极易引发身心疾病或死亡。2019年7月，美国民主党联邦众议员奥卡西奥-科尔特斯在走访美墨边境的多处边防巡逻站后，表示她亲眼目睹遭关押的妇女没有水喝，收容管理人员让她们喝马桶里的水，边防巡逻站把移民当动物对待，构成系统性虐待。美国有线电视新闻网报道，2020财年共有21人在美国移民拘留所中死亡，是2019财年死亡人数的2倍多，创2005年以来死亡人数最高值。2021财年美国关押的170多万移民中，高达80%被关押在私营拘留设施中，包括4.5万名儿童。《埃尔帕索时报》2021年6月25日报道，私营承包商问题加剧了美国布里斯堡收容点的可怕混乱，那里有将近5000名儿童，大约有1500名儿童被关押在“牲畜围场”般拥挤、糟糕的环境中，给他们带来严重的身心创伤。

◆美国移民政策对移民造成严重人道灾难。为阻止非法移民入境，美国政府从2018年4月起对非法移民实施“零容忍”政策，将他们与其未成年子女强行分离拘留，而且拘留条件十分恶劣。美国海关和边境保护局提供的录像显示，一些儿童甚至被关在笼子里，身上仅盖着薄毯。2018年6月18日，时任联合国人权事务高级专员扎伊德·侯赛因在人权理事会会议上表示，将移民儿童与父母分离构成了“受到政府批准的儿童虐待”。联合国人权官员还呼吁美国作为全世界唯一未批准《儿童权利公约》的国家，尽快加入该公约并尊重所有儿童权利。美国50个州数十万人举行主题为“家人本应在一起”的示威游行，抗议“零容忍”移民政策导致至少2300名儿童被迫与家人分离。

◆美国执法机构从未停止对移民儿童的虐待。2019年，仍有上千名儿童与父母分离，其中20%儿童年龄不足5岁。新冠肺炎疫情暴发后，美国政府执行《美国法典》第42卷规定，加剧了儿童与父母分离的人道灾难。美国有线电视新闻网2021年4月23日报道，美国海关和边境保护局还拘留着逾5000名无人陪伴的移民儿童，很多儿童的拘留时间都超出法定时限。数据显示，近几年被美国政府拘留的26.6万名移民儿童中，有25000多人被拘留超过100天，近1000人在拘留营中度过了一年多时间，多人被拘留超过5年。《纽约时报》2019年6月26日报道，由律师、医生、记者等组成的检查团在考察得克萨斯州克林特边境收容所的拘留所时发现，儿童身处监狱般的环境中，数百名儿童被关在一个牢房中，几乎没有成年人监管，有成员将其拘留设施条件比作“酷刑设施”。联合国网站2019年7月8日报道，联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特对美国拘留中心脏乱拥挤、缺医少食的恶劣条件深感震惊，指出拘留移民儿童可能构成国际法所禁止的残忍、不人道或有辱人格的对待。英国《卫报》网站2021年10月11日报道，2016年至2021年间，发生了160多起美国边境执法人员虐待包括儿童在内的寻求庇护者的案例，涉及美国海关和边境保护局、边境巡逻队等主要执法机构。

◆非法移民即使躲过拘留和驱逐，也难以被美国社会平等对待，还会成为犯罪活动受害者。根据美国最高法院判决，非法移民享有美国宪法第十四修正案规定的受到平等保护权利。但实际上，非法移民往往遭到法律和制度性歧视，很难享受基本的权利与福利。1996年《非法移民改革和移民责任法》取消了非法移民本该享有的大部分公共救济，甚至禁止在美国境内出生的非法移民后代自动获得公民权并享受公共福利。不少非法移民成为美国人口贩卖和强迫劳动受害者。美联社2021年12月10日报道，多年来偷渡至美的非法移民被迫长期在农场干苦力，生活在肮脏、拥挤的拖车里，缺少食物，也没有干净的饮用水，同时还遭到监管者暴力威胁。这些劳工的身份证件被扣留，无法寻求帮助逃离困境。美国司法部网站2021年11月22日报道，一份人口贩运案件起诉书记录了几十名来自墨西哥和中美洲的工人被贩运至美国佐治亚州农场，在恶劣条件下被非法监禁和强迫劳动，成为美国“现代奴隶制”的受害者。他们被高薪承诺骗入农场后，却在持枪者监控之下被迫徒手挖洋葱，每挖满一桶洋葱只能得到20美分报酬，其中至少两人死亡，一人被多次性侵。

◆时至今日，美国社会仍然存在对移民及其后裔的严重歧视，近年来“仇亚”问题尤其突出。根据“停止仇恨亚裔美国人与太平洋岛居民联盟（Stop AAPI Hate）”2022年的调查，过去两年该组织报告了11467起仇视亚裔美国人和太平洋岛居民（Asian American Pacific Islander, AAPI）事件，只有49%的AAPI民众认为出门是安全的，多达65%担忧家庭成员和长者的安全状况。在遭遇到仇恨事件的AAPI民众中，多达72%认为种族歧视是他们最大的压力源，甚至超过新冠疫情期间对身体健康的担忧。

三、美国国内多重因素导致难移民问题积重难返

◆美国根深蒂固的种族歧视是造成美移民问题的重要原因。种族主义贯穿着美国移民政策及对待移民的态度。美国最初是一个以盎格鲁－撒克逊新教徒为主体的国家，至今也将该群体的文化视为美国国民身份的核心。非盎格鲁－撒克逊新教徒移民往往被视为“低劣”种族。随着拉美裔和亚裔移民的涌入，美国的种族和文化越来越多元化。近年来，美国40%的新增人口来自移民。由于白人老龄化严重，移民对美国人口增长的贡献将越来越大。人口结构的变化使许多白人极为担心自身地位，进而导致白人无论政治派别如何都更强烈地支持保守政治立场。调查显示，56%的美国选民认为美国仍然是个种族主义社会，70%的黑人认为超过一半的白人信奉白人至上主义。

◆美国政治极化导致移民问题日益恶化。近几十年来，移民问题日益同经济、种族、意识形态、文化价值观等问题牢牢捆绑，民主、共和两党相互攻讦，难以达成妥协。民主党指责共和党为了白人选票，拥抱本土主义与白人至上主义，煽动排外和种族歧视言行。共和党指责民主党通过接收移民来增加少数族裔选票和国会席位。由于两党党争，美国国会自1986年通过综合性的《移民改革与控制法案》后，再未能通过大幅度的移民改革法案。民主党和共和党虽然都曾提出各自的移民改革方案，但很快就步入死胡同。

◆2022年美进入中期选举周期以来，两党将难移民作为政治博弈筹码，政府为迎合民意、拉选票，一定程度上放松移民管控政策，让非法移民重燃“圆梦美国”的希望，导致边境非法移民数量激增。部分共和党籍州长陆续使用客车和包机等运输方式，将州内难移民转移至民主党控制的州市，试图以此给政府难堪。2022年9月，共和党籍佛罗里达州州长派飞机从得克萨斯州运送50名难民至马萨诸塞州马撒葡萄园岛，同为共和党籍的得克萨斯州州长则将100多名拉美难移民通过大巴直送副总统官邸外。这些移民在转运前都被许诺会得到良好的工作和薪酬，到达目的地后却发现当地仍无法对其妥善安置。

◆美国的保守政客与媒体渲染移民威胁，煽动反移民情绪。美极右翼势力和保守派媒体炮制所谓“大替换理论”，声称美国白人正在被移民和少数族裔有意取代，这种极端观念在美国本土引发多起针对移民和少数族裔的恐怖主义事件。2019年埃尔帕索沃尔玛超市枪击案就是这种观念导致的最严重的反移民事件。2018年以来，白人至上主义者是美国致死人数最多的极端主义暴力群体。共和党近年在竞选中打移民威胁牌，成功激起保守派对移民问题的关注，并推出大量极端反移民举措，导致对移民人权的严重侵犯。民主党政府慑于保守派反对，并为拉拢白人选票，也不敢轻易放松对移民的驱逐和拘留，导致移民人道灾难继续在美国大规模上演。美国保守政客和媒体还渲染移民挤占美本土低技能工人的就业机会，拉低其工资水平，挤占其福利资源，增加地方政府在教育、医疗、救济等方面的财政支出，将移民当成美国内矛盾的“替罪羊”，却忽视移民为美国经济带来的长期和总体正面效应，包括输送大量劳动力，接手美国人不愿做的低端工作，减缓了人口老龄化等。

四、美国是全球难移民危机的主要推手

◆美国一贯奉行霸权主义和穷兵黩武政策。在240多年的建国史上，仅有16年没打过仗。美国前总统吉米·卡特坦言：“美国堪称世界历史上最好战的国家。”美国的好战行径引发多次难民潮。仅2001年以来，美国入侵他国就造成超过80万人死亡，仅阿富汗、伊拉克、叙利亚等受害国就产生2000多万难民。美国布朗大学“战争代价”项目研究发现，2001年以来，美国以“反恐”为名，花费6.4万亿美元在全球85个国家开展军事行动，直接导致至少92.9万平民死亡，3800万人流离失所。

◆在亚洲，美国卷入朝鲜战争导致300多万平民死亡、约300万人成为难民，战争创伤遗留至今，朝韩双方长期对峙导致亲人离散。仅韩国官方的数据就显示，注册为离散家属的韩国人超过13.2万，很多上了岁数的老人感叹，“和在朝亲属今生恐不能见”。20世纪70年代，美国在越南战争中失败，从西贡仓皇撤退，产生无数逃离越南的难民。

◆在中东，2003年，美国在未获联合国安理会授权、国际社会强烈反对的情况下，以凭空捏造的理由发动伊拉克战争。根据全球统计数据库资料，2003年至2021年，约20.9万伊拉克平民死于战争和暴力冲突，约有920万伊拉克民众沦为难民或被迫离开故土。美国通过扶植多个代理人深度参与叙利亚战争和利比亚国内冲突，造成当地战乱和冲突延宕至今，政治和解与社会稳定遥遥无期。根据联合国公布的数据，美国的军事介入已造成叙利亚至少35万人失去生命，1200多万人流离失所，1400万平民急需人道主义援助。叙利亚难民问题被联合国称为“我们这个时代最大的难民危机”。联合国难民署称，持续近20年的阿富汗战争造成260万阿富汗人逃往国外，350万人流离失所。

◆在欧洲，20世纪90年代，美国对南联盟的干涉直接激化该国民族矛盾。波黑战争和科索沃战争导致近30万人死亡，近300万人沦为难民。1999年3月，以美国为首的北约军队打着“避免人道主义灾难”的旗号，公然绕过联合国安理会对南联盟实施长达78天的轰炸，造成2000多名无辜平民丧生，6000多人受伤，近100万人流离失所。

◆美国的全球军事干预将难民危机引向欧洲。欧洲认为正是美国在阿富汗、伊拉克、叙利亚等国干涉内政、发动战争造成了大量的难民，而这些难民的主要目的地却是欧洲而非美国。叙利亚难民危机发生后，大多数难民都涌向欧洲，引发了欧洲的反移民情绪和右翼民粹主义运动。美共和党政府不仅强烈反对接收叙利亚难民，而且将美国接收难民的限额降低到40年来的最低水平，还直接禁止7个伊斯兰国家的难民进入美国。民主党政府敦促欧盟接收部分阿富汗难民，令欧盟非常恐慌，担心另一场大规模的穆斯林难民潮会进一步激起右翼民粹主义浪潮。法国总统马克龙直言不讳称，欧洲不能独自承担阿富汗局势的后果。

◆在拉美，美国长期干涉拉美各国内政，导致该地区局势极不稳定，经济发展落后，使大量难移民前往美国寻求庇护和谋生机会。为了对付拉美移民，美国软硬兼施，要么强硬地驱逐和遣返拉美难移民，要么让潜在的难移民留在其本国发展。美国政府对拉美移民的强硬驱逐与遣返进一步在该地区制造了动荡、暴力犯罪和人道灾难。民主党联邦众议员奥卡西奥-科尔特斯批评说：“美国在几十年时间里，对于拉丁美洲政权更迭的不稳定状况负有责任。我们不能放火烧了某人的房子，然后责备他们逃难。”

◆美国与拉美国家在移民入境问题上矛盾频发。被美国驱逐的难移民滞留在墨西哥，超出墨西哥接收和处理的能力，导致当地社会治安恶化，引发墨西哥政府的不满。美政府强硬要求墨西哥政府阻挡本国和中美洲难移民前往美国，但墨西哥指责正是美国的移民政策才导致难移民激增。中美洲北三角区，即危地马拉、萨尔瓦多和洪都拉斯三国，是近年来前往美国的难民的首要来源地。美国政府施压三国政府并严厉警告潜在移民不要来美国，强硬做法让中美洲感到失望，也引起美国内不满。

◆美国主导的北约东扩是乌克兰危机的重要深层根源，美国是乌克兰危机的始作俑者和最大推手，对乌难民大量涌现难辞其咎。俄乌冲突爆发后，美国政府却主张将乌克兰难民留在欧洲国家，或者让其尽快返回乌克兰，迟迟不愿大量接收乌克兰难民。联合国难民署数据显示，截至2023年1月，欧洲各地登记的乌克兰难民超过791万。直至2022年7月末，美国政府才宣称已接收10万乌克兰难民，但在数量上仍远不能与欧盟相提并论，而且其重点是为了乌克兰裔美国人实现家庭团聚。

结束语

纵观美国对待移民的历史，非洲人、爱尔兰人、东欧人、南欧人、犹太人、亚洲人、拉美人、穆斯林等几乎全世界各地前往美国的移民都曾遭受美国政府残酷对待。美国政府还在世界各地干涉他国内政、发动战争，制造大规模的人道主义灾难和难移民危机，推卸责任并将后果转嫁给其他国家。美国应认真审视并纠正自身在难移民问题上的累累劣迹，切实改善外来难移民处境，停止霸权主义和霸凌行径，停止制造新的难民危机，停止扮演“人权卫道士”，停止借人权问题对他国进行抹黑和打压。

(责编：艾雯、刘洁妍)