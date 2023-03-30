人民网华盛顿3月29日电 （记者李志伟）中国驻美国大使馆临时代办徐学渊28日应邀访问位于弗吉尼亚州温彻斯特市的雪兰多大学，会见该校校长特蕾西·菲茨西蒙斯，并与学校师生交流互动。

徐学渊充分肯定雪兰多大学与中国的交流合作，赞赏其在双边关系紧张和世纪疫情影响下仍积极寻求与中国高校的交流合作，坚持开展中文教学和工商管理等合作办学项目，为中美教育交流和两国人民友好作出了积极贡献。校方表示愿同中方合作院校进一步加强交流合作，提升后疫情时代教育人文交流。

访问期间，徐学渊一行欣赏了该校音乐学院师生精彩的乐器、声乐表演并讲话。徐学渊表示，中国仍是发展中国家，14亿中国人民正在大力建设自己的国家，过上更加美好的生活。中国始终致力于发展健康稳定的中美关系，促进两国相互尊重、和平共处、合作共赢。

随后，徐学渊参观了该校沉浸式学习中心、电子竞技专业等特色项目。

雪兰多大学成立于1875年，从创立初期的一所小规模神学院发展为拥有4000名学生的私立大学，培养了许多优秀毕业生，学生来自美国47个州以及包括中国在内全球42个国家。

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