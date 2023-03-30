郑泽光出席欢迎招待会并发表演讲。中国驻英国使馆供图

人民网贝尔法斯特3月30日电 （周卓斌、郭锦标）3月27日，中国驻英国大使郑泽光在访问北爱尔兰期间出席贝尔法斯特总领馆欢迎招待会并发表演讲。

郑泽光表示，此次访问是为了增进相互了解与理解。越来越多的朋友希望了解中国，不少学生开始学习中文，这令人高兴。中国实现了全面建成小康社会的第一个百年奋斗目标，正在朝着第二个百年目标而奋斗，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。本月早些时候召开的中国全国两会意义重大，选举新一届国家机构和全国政协领导人员，推出一系列新的机构改革，为2023年经济社会发展作出了全面规划。中国拥有坚强有力的政治领导，大政方针非常透明、具有高度稳定性连续性。市场规模巨大，拥有世界最完整的产业结构和最大规模的人才资源。2023年中国经济将开足马力，呈现持续恢复和增长势头，这将为世界经济注入新活力，为各国同中国合作带来新机遇。

郑泽光指出，此次访问是为了促进友谊与合作。中英之间存在差异和分歧，但拥有广阔合作空间，中国的发展对英国是机遇而非挑战，这是一个基本事实。只要秉持相互尊重、平等互利、合作共赢原则，牢牢把握对话与合作的大方向，中英关系就能顺利发展，这是历史的启迪。中国和北爱尔兰人民拥有深厚的友谊。在双方共同努力下，近年来中国和北爱尔兰在经贸、教育、文化、旅游等各个领域开展了富有成效的合作。此次到访北爱能亲身感受到北爱各界对华合作的强烈意愿。双方应共同挖掘潜力，积极拓展新能源、金融科技、金融服务、高等教育、生命健康、高端制造、农产品加工等领域合作，助力实现各自发展目标，更好造福两国和两国人民。中方将鼓励更多中国团组、企业、学生、游客前来北爱，相信北爱将为他们提供安全友善的人文环境和公平开放的营商环境。欢迎北爱各界到中国多走走看看，希望北爱工商界通过服贸会、进博会、广交会、世界智能大会等平台拓展中国市场、分享发展机遇。

英国国王副代表洛根热情欢迎郑泽光一行来访，表示北爱尔兰人民与中国人民友谊源远流长，近年来双方在经贸、教育、人文、友城等方面进行了卓有成效的合作。北爱愿同中国加强交往，加深相互了解，扩大互利合作，更好造福双方人民。当地各界来宾纷纷对郑泽光一行到访表示热烈欢迎，高度评价中国取得的伟大成就，期待促进中国北爱各领域交流合作，增进相互了解、理解与友好合作。

招待会由驻贝尔法斯特总领事张美芳主持，北爱政府常秘麦马洪、贝法市长布莱克、纽里市长萨维奇、里斯本市长卡森、北爱投资局首席执行官齐托克、女王大学校长格里尔及当地政府、议会、工商、教育、文化、智库、媒体等各界嘉宾150多人出席。

(责编：苏缨翔、常红)