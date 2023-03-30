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中方呼吁刚果（金）境内武装团伙停止一切暴力活动

2023年03月30日08:45 | 来源：新华网
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新华社联合国3月29日电 中国常驻联合国代表团临时代办戴兵29日在安理会审议刚果（金）问题时发言，呼吁刚果（金）境内武装团伙停止一切暴力活动。

戴兵说，近一段时间，刚果（金）政府在推进安全部门改革、打击武装团伙、促进经济发展以及筹备大选等方面作出积极努力。但武装团伙持续在刚果（金）东部地区发动袭击，安全局势存在进一步恶化的可能。停火止暴是当务之急。3月初，在非盟和安哥拉等地区国家推动下，武装团伙“M23运动”宣布同意停火和对话。中方呼吁“M23运动”等武装团伙切实履行承诺，停止一切暴力活动，撤出占领区。

戴兵表示，中方鼓励地区组织发挥重要作用，支持联合国刚果（金）稳定特派团提供有针对性的帮助，并呼吁国际社会大力支持人道行动。

戴兵说，刚果（金）东部地区局势恶化，人道需求巨大。国际社会要为刚果（金）人道响应计划提供充足资源。联合国相关机构和刚果（金）政府要共同努力，尽可能扩大人道援助的受益范围，保障物资安全顺畅运送。在满足短期人道需求同时，也应根据实际需求，帮助刚果（金）增强自主发展能力。中国在对刚果（金）合作中坚持相互尊重、互利共赢，支持刚果（金）将资源优势转化为发展优势。中刚合作项目在支持当地产业发展、扩大就业、改善民生等方面成效显著，得到刚果（金）政府和人民的欢迎。中方愿同国际社会一道为刚果（金）和平发展作出更多贡献。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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