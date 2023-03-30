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李强会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃

2023年03月30日08:44 | 来源：新华网
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　　新华社海南博鳌3月29日电（记者许可、刘邓）国务院总理李强3月29日在海南博鳌会见来华出席博鳌亚洲论坛2023年年会的国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃。

　　3月29日，国务院总理李强在海南博鳌会见来华出席博鳌亚洲论坛2023年年会的国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃。新华社记者 刘彬 摄

　　李强表示，今年以来，随着中国疫情防控平稳转段，经济呈现企稳回升态势，市场预期加快好转。中国经济基础厚实，发展前景广阔，未来可期。我们将坚持稳字当头、稳中求进，有针对性采取措施，加强宏观政策调控，着力释放消费、投资潜能，坚定不移扩大对外开放，全面优化营商环境，稳妥防范化解风险。我们有信心有能力推动经济运行整体好转，实现全年发展目标任务。

　　李强指出，今年世界经济形势总体不容乐观，难预料因素比较多。面对复杂严峻挑战，国际社会需要携手合作、共同应对。要坚持多边主义，旗帜鲜明反对单边主义、保护主义，加强宏观经济政策协调，维护全球产业链供应链安全稳定畅通。中国一向在力所能及范围内支持广大发展中国家发展经济、改善民生。我们赞赏基金组织在债务问题上发挥的积极牵头作用，支持基金组织设立韧性与可持续性信托，为发展中国家应对气候变化提供资金。

　　李强表示，中方高度重视同基金组织的关系，坚定支持基金组织在全球治理中发挥重要作用，愿继续深化双方合作，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展，提升新兴市场国家和发展中国家在国际事务中的发言权和影响力。

　　格奥尔基耶娃表示，中国是基金组织重要合作伙伴。近年来，基金组织与中国的伙伴关系愈发强劲。中国经济发展势头良好，今年对世界经济增长的贡献率预计将超过三分之一，将为其他国家提供重要机遇。基金组织赞赏中方坚持多边主义，为防止发展中国家发生债务危机作出重要贡献，愿同中方深化宏观经济政策调控合作，防止贸易碎片化，帮助发展中国家更好应对债务危机，让世界变得更加稳定和安全。

　　吴政隆参加会见。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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