新华社海南博鳌3月29日电 题：破解安全困境 契合潮流大势——博鳌亚洲论坛2023年年会热议全球安全倡议

新华社记者许可、严钰景、马卓言

在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上，中国国家主席习近平郑重提出全球安全倡议，倡导走一条对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路。

全球安全倡议提出近一年来，在促进人类共同安全方面发挥了怎样的作用？国际社会如何评价这一倡议？

在29日举行的博鳌亚洲论坛2023年年会“全球地缘政治展望”分论坛上，与会嘉宾表示，全球安全倡议契合国际社会求和平、谋安全的迫切愿望，为维护促进世界和平安全提供理念指引和行动指南。

“全球安全倡议超越西方地缘安全理论与零和博弈逻辑，坚持共同、综合、合作、可持续的新安全观，契合潮流大势、顺应国际民心。”外交部部长助理农融说，倡议为解决全球安全难题、化解安全赤字、促进人类共同安全提供了中国方案。

全球安全倡议提出以来，得到国际社会的积极响应。目前，已有80多个国家和地区组织对全球安全倡议表示赞赏支持，倡议明确写入20多份中国同有关国家和组织交往的双边、多边文件。

农融表示，全球安全倡议呼吁通过对话协商以和平方式解决分歧和争端，强调统筹维护传统领域和非传统领域安全。在全球安全倡议理念原则指导下，中方积极推动政治解决地区热点问题。3月10日，中国、沙特、伊朗三方在北京签署并发表联合声明，宣布沙伊双方同意恢复外交关系，成为有力践行全球安全倡议的一次成功实践。

今年2月，中国接连发布《全球安全倡议概念文件》《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》两份重要文件，为应对国际安全挑战探索标本兼治的解决方案。

农融表示，《全球安全倡议概念文件》针对当前最突出、最紧迫的国际安全关切，列出20项重点合作方向，并就全球安全倡议合作平台和机制提出建议设想。这是中方为推动倡议扎实落地采取的重要行动，旨在为解决全球安全难题提供更系统的思维、更可行的举措。

“中方发布的《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》为推动和平解决乌克兰问题指明了正确方向。”斯洛文尼亚前总统达尼洛·图尔克表示，各方应根据联合国宪章的原则，同中方携手一道，和平解决争端。

谈及亚太各国如何维护地区和平稳定、促进共同发展，农融表示，亚太各方应致力于推进地区多边安全机制建设，不断完善东盟、亚信、上合组织等框架下的安全对话合作，同时鼓励建立新的合作平台和机制，推进构建均衡、有效、可持续的地区安全架构。

“亚洲需要发展亚洲共同安全观。”联合国前副秘书长刘振民认为，亚洲各方依托区域合作机制，拥有成功的区域经济合作经验。在这个基础上，各方可以携手合作，共同创建亚洲安全架构和安全原则。

巴基斯坦前总理国家安全顾问优素福表示，亚洲国家大部分属于发展中国家，更需要在危机预防和应对方面达成共识，为经济发展营造和平稳定的外部环境。

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