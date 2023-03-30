新华社第比利斯3月29日电（记者李铭）巴库消息：阿塞拜疆国家艺术博物馆中国艺术品专题展29日在巴库开幕。中国驻阿塞拜疆大使郭敏、阿执政党新阿塞拜疆党副主席兼中央办公厅主任布达戈夫、阿文化部副部长胡谢因诺夫，以及外国驻阿使节、文艺界和媒体代表等100多人出席开幕式。

郭敏在开幕式上表示，阿塞拜疆国家艺术博物馆作为阿最大的艺术品收藏中心，存有数百件中国艺术品，是中阿两国人民长期友好交往和文明交流的重要印证。希望观众通过此次展览感受中华文明的博大精深，体会古丝绸之路的勃勃生机，加深彼此之间的了解和友谊。在中阿建交31周年之际，中方愿同阿方一道，努力开创两国人文交流、文化交融、民心相通新局面。

阿国家艺术博物馆馆长法塔利耶夫在开幕上介绍了博物馆中国艺术品收藏工作，表示中国传统文化在现代人类文明中独一无二，为世界文化进步作出了重要贡献，希望本次展览为促进两国文化交流作出积极贡献。

阿塞拜疆国家艺术博物馆始建于1925年，是阿历史最悠久、艺术藏品最丰富的博物馆。本次展览共展出馆藏中国艺术品300余件，从不同侧面反映中国多个历史时期独到的艺术审美、精湛的工艺和多姿多彩的社会风貌。

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