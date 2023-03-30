新华社日内瓦3月29日电 中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭29日在联合国人权理事会第52届会议代表巴西、南非等近80个国家就《维也纳宣言和行动纲领》通过30周年作共同发言，呼吁加强国际合作，重振《宣言》精神，推动实现高质量发展。

共同发言指出，《维也纳宣言和行动纲领》是世界人权史上的一个里程碑。过去30年，国际社会在《宣言》精神的激励下，不断探索有效促进和保护人权的道路。同时，国际社会仍面临歧视和不平等加剧、政治极化和分裂等多重挑战，严重阻碍《宣言》充分有效落实以及可持续发展。

为重振《宣言》精神，做好《宣言》的落实，共同发言强调：要统筹兼顾。《宣言》明确强调各类人权拥有平等地位。人权是普遍、不可分割、相互依存和相互联系的，经济社会文化权利、公民政治权利以及发展权应予以同等重视、平衡推进，应消除在促进和保护人权方面的不平衡现象。要重视发展。当前全球挑战凸显了促进可持续发展的重要性。《宣言》重申发展权是一项不可剥夺的权利。国际社会应重振《宣言》精神，坚持以人民为中心，倾听发展中国家呼声，消除不平等，推动实现高质量发展、包容性发展和公平发展。要对话合作。《宣言》明确要求加强对话和国际合作，各方应在平等、团结和相互尊重的基础上开展人权交流与合作。

共同发言呼吁，值此纪念这一具有里程碑意义的《宣言》诞生30周年之际，各国应做出共同承诺，加强国际合作，不加歧视地促进和保护所有人权，为国际人权事业发展不断注入正能量。

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