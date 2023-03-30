人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中方呼吁国际社会支持莫桑比克经济社会发展

2023年03月30日08:25 | 来源：新华网
小字号

新华社联合国3月29日电 中国常驻联合国代表团临时代办戴兵29日在联合国建设和平委员会莫桑比克大使级会议上发言，呼吁国际社会继续帮助莫桑比克加强反恐能力建设，支持当地经济社会发展。

戴兵说，正如通报人所介绍的，莫桑比克在推动本国和平进程、促进对话和解、开展解武复员、推动重建发展等方面形成一整套成功做法，积累了不少宝贵经验。莫桑比克的实践表明，在维和与建和的过程中，只有坚持当事国主权和主导权，坚持通过对话协商解决分歧，坚持独立自主探索适合本国国情的发展道路，当事国才能掌握自身命运，彻底走出冲突，实现长治久安。莫桑比克的经验也是以非洲方式解决非洲问题的典范，值得借鉴推广。

戴兵说，去年以来，莫桑比克北部恐怖主义活跃，严重威胁当地和平稳定和经济社会发展。在莫桑比克和南部非洲发展共同体联合清剿下，莫桑比克北部地区恢复和平稳定，中方对此表示赞赏。中方呼吁国际社会继续帮助莫桑比克加强反恐能力建设，加大人道援助力度，支持当地经济社会发展，铲除恐怖势力滋生的土壤。

戴兵表示，中国同莫桑比克始终坚定站在一起，在支持莫桑比克发展经济、维护安全、抗击自然灾害、打击恐怖主义等方面提供了力所能及的支持。中方愿同国际社会一道，为莫桑比克持久和平发展继续贡献力量。

(责编：艾雯、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部