新华社联合国3月29日电 中国常驻联合国代表团临时代办戴兵29日在联合国建设和平委员会莫桑比克大使级会议上发言，呼吁国际社会继续帮助莫桑比克加强反恐能力建设，支持当地经济社会发展。

戴兵说，正如通报人所介绍的，莫桑比克在推动本国和平进程、促进对话和解、开展解武复员、推动重建发展等方面形成一整套成功做法，积累了不少宝贵经验。莫桑比克的实践表明，在维和与建和的过程中，只有坚持当事国主权和主导权，坚持通过对话协商解决分歧，坚持独立自主探索适合本国国情的发展道路，当事国才能掌握自身命运，彻底走出冲突，实现长治久安。莫桑比克的经验也是以非洲方式解决非洲问题的典范，值得借鉴推广。

戴兵说，去年以来，莫桑比克北部恐怖主义活跃，严重威胁当地和平稳定和经济社会发展。在莫桑比克和南部非洲发展共同体联合清剿下，莫桑比克北部地区恢复和平稳定，中方对此表示赞赏。中方呼吁国际社会继续帮助莫桑比克加强反恐能力建设，加大人道援助力度，支持当地经济社会发展，铲除恐怖势力滋生的土壤。

戴兵表示，中国同莫桑比克始终坚定站在一起，在支持莫桑比克发展经济、维护安全、抗击自然灾害、打击恐怖主义等方面提供了力所能及的支持。中方愿同国际社会一道，为莫桑比克持久和平发展继续贡献力量。

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