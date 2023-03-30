张冠梓

近年来，美国在亚太地区动作频频，大力推销所谓“印太战略”。美国的所作所为引发国际社会尤其是亚太地区越来越多的警惕和反对。

美国“印太战略”正成为集团政治的代名词。美方打着促进地区合作的旗号，玩弄的却是地缘博弈的把戏；高喊要回归多边主义，实际上却在搞封闭排他的俱乐部；声称要维护国际规则，背地里却在另搞一套自己的“帮规”。所谓的“印太战略”存在三大悖论，必然是一个失败战略。

悖论一：以“老思维”应对新变局。

亚太地区人民曾饱受殖民战乱之苦，对霸权主导的冲突对抗记忆犹新。冷战结束后，亚太地区经济持续快速增长，地区新兴市场国家和发展中国家团结自强的意志更加坚定，成为和平稳定锚、发展增长极、合作新高地。然而，美国对亚太地区来之不易的发展局面视而不见，反而心怀忌惮、横生枝节，强推所谓“印太战略”。

近年来，美国战略焦虑不断加剧，从“美国优先”的固有思维出发，在亚太地区强化“五眼联盟”、兜售“四边机制”、拼凑三边安全伙伴关系、收紧双边军事同盟，不择手段威逼拉拢，极力拼凑“亚洲版北约”，严重威胁地区和平与稳定。尤其危险的是，美方撕去伪装，大打“台湾牌”“南海牌”，企图搞乱亚太地区，挑拨相关国家与中国的关系，围堵遏制中国。

美国的思维仍停留在冷战时期，采用的手段仍然是殖民主义的老一套，即制造地区分裂，挑拨各国关系，为外部势力介入提供机会，并从中攫取利益。美国所作所为，暴露出其妄图掌控亚太的野心，反映了其根深蒂固的霸权思维。

冷战结束后，经济全球化早已将亚太各国紧密地联系在一起，成为一个相互依存的命运共同体。美国妄图挑起“新冷战”，注定不得人心。

悖论二：以所谓“开放性”掩盖排他性。

去年2月，美方推出酝酿已久的所谓“印太战略”，提出要“努力建设一个自由开放、联通、繁荣、安全和有韧性的印太地区”。但说一套、做一套向来是美方掩人耳目的惯用伎俩，所谓“印太战略”也不例外。

美国一方面标榜“自由开放”，另一方面却搞“小圈子”、设壁垒，搭建各种排他性和对抗性框架；一方面宣称“寻求包容而不是分裂”，另一方面却不断渲染“中国威胁”；一方面宣称“不寻求一个亚洲版北约”，另一方面却频频炒作台海、南海等议题。正如一位新加坡学者所指出的，美方常用抽象的“价值观”、虚伪的“人权观”蛊惑人心，掩盖其维护自身霸权的真实目的和推行“新冷战”的真正意图。

美国推出的“印太经济框架”，用所谓的“高标准议题”人为制造经济脱钩、技术封锁、产业断链，强制推行“可溯源性”要求。“印太经济框架”的真实意图在于加剧供应链危机，扩大发展鸿沟，分裂亚太地区，把经济问题政治化、武器化、意识形态化。马来西亚前总理马哈蒂尔一针见血地指出，“印太经济框架”是政治性而非经济性框架。

在所谓“印太战略”下，美国打造不同圈层的盟伴体系。究其实质，还是以美国为核心，以意识形态划线，优先有别、高下分等，浸透着白人至上和种族主义心理，带有明显政治、军事色彩。美国拉帮结派、搞“小圈子”，以开放之名行排他之实，本质上是制造分裂、煽动对抗、破坏和平。

悖论三：以“说大话”粉饰开“空头支票”。

美国常对其他国家作出口头承诺，但总是口惠而实不至。所谓“印太经济框架”被认为是美国推进“印太战略”的经济支柱。这一框架强调美国主导建立贸易、数字经济等规则和标准，实质上是想攫取国际新规则制定权。

当前，亚太发展需要的是更高水平的经济全球化，更好地让自由贸易惠及区域各国人民。但“印太经济框架”缺乏解决地区国家贸易问题、发展问题的实际举措，甚至拒绝承诺对参与伙伴提供市场准入便利。

对东盟来说，“印太经济框架”是一个几乎“没有人真正想要”的框架安排。连美国国务卿布林肯都承认，美国政府的战略缺乏针对该地区的真正的贸易政策，没有考虑到地区经济趋势——尤其是该地区在过去20多年来通过一系列自由贸易协定日益变得经济一体化的事实。这些决定了“印太经济框架”注定又是一张“空头支票”。

推进区域经济一体化，构建亚太命运共同体，实现社会稳定和生活幸福是亚太各国人民的共同追求和愿望。亚太国家普遍不愿选边站队，主流声音是希望和睦相处、合作共赢。美国推出所谓“印太战略”，企图对冲亚太地区行之有效的合作架构，破坏几十年来地区各国共同努力创造的和平发展成果与势头，这种逆历史潮流而动的行径必将走向失败。

（作者为中国社会科学院信息情报研究院研究员）

《 人民日报 》（ 2023年03月30日 17 版）

(责编：牛镛、杨光宇)