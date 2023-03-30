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第十七次中越两党理论研讨会举行

李书磊出席并作主旨报告

2023年03月30日05:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京3月29日电  （记者曹嘉玥）3月29日上午，以“信息化时代创新社会治理的经验”为主题的第十七次中越两党理论研讨会通过视频方式举行。中共中央政治局委员、中宣部部长李书磊和越共中央政治局委员、中央理论委员会主席、胡志明国家政治学院院长阮春胜出席并作主旨报告。

　　李书磊表示，中共二十大闭幕不久，习近平总书记同来华访问的阮富仲总书记达成重要共识，为促进两党两国关系和双方社会主义事业不断发展指明了方向。中共二十大从以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的战略高度，对完善社会治理体系作出新的部署。面对信息化给社会治理带来的新机遇新挑战，中国把党的领导和社会主义制度优势转化为社会治理优势，坚持以人民为中心，牢固树立依法治理理念，重视新技术新手段运用，充分发挥网络传播先进文化、主流价值作用，以信息化推进治理现代化。

　　阮春胜高度评价中国加强和创新社会治理取得的显著成就，表示愿同中方继续弘扬友好互信的优良传统，加强治国理政经验交流，拓展各领域合作，推动越中关系和双方社会主义事业取得更大成效。


　　《 人民日报 》（ 2023年03月30日 04 版）
(责编：牛镛、杨光宇)

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