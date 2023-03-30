美方一味将溯源问题政治化、工具化、武器化，只会阻碍全球溯源科学合作，分裂全球团结抗疫努力，破坏全球卫生治理机制。敦促美方尊重科学和事实，停止栽赃抹黑他国的政治操弄，尽快回应国际社会的合理关切，给世界人民一个负责任交代

近来，美国政府再次翻炒新冠病毒溯源问题，将“新冠病毒起源法案”签署成法。该法案涉华内容严重歪曲事实，企图通过炒作所谓“实验室泄漏论”，对中国甩锅推责、遏制打压。美方几次三番混淆视听，上演违背科学的反智闹剧，世界早已看清其险恶用心。

新冠疫情发生以来，美国政党纷争、政治极化进一步加剧，混乱的政策致使抗疫失败，给美国民众生命健康安全造成难以弥补的损失。为转嫁抗疫失败的责任，美国政客突破科学与常识底线，屡屡在病毒溯源问题上炮制谎言。从2021年发布所谓“新冠病毒溯源问题解密版报告”，编造“武汉病毒研究所泄漏病毒”，到此次签署所谓法案，美国一次次搞政治溯源、情报溯源，对溯源科学合作和国际公共卫生治理造成严重破坏。此前，100多个国家和地区的300多个政党、社会组织和智库向世卫组织秘书处提交联合声明，呼吁世卫组织客观公正地开展全球新冠病毒溯源研究，坚决反对将溯源问题政治化。

新冠病毒溯源应是科学举证的过程，需要由权威科学家组成的专家团队进行研究。新冠病毒溯源应是全球范围的多点溯源，而不应仅仅针对中国，更不应“一次没查出来，那就多查几次”。美国动用情报部门捏造调查报告，助推溯源政治化，是对全球溯源工作方向和重点的严重误导。世卫组织新冠病毒溯源研究联合专家组成员普遍支持实验室泄漏“极不可能”这一科学判断，认为没有任何证据支持对武汉实验室“不专业”的描绘，实验室人员中也没有出现任何可疑病例。多国政府发表声明指出，在溯源问题上动用情报机构或其他非科学机构不具建设性，只会导致分裂，并将把全球新冠病毒溯源合作引入歧途。

当前全球溯源科学研究面临的最大障碍是美国的政治化操弄。疫情发生以来，美国非但没有在溯源问题上采取任何负责任举措，反而搅浑水、搞栽赃。美国口口声声说重视新冠病毒溯源问题，却从未邀请世卫组织派专家组到本国开展溯源合作，从未提供任何本国早期疑似病例数据，甚至对秉持良知的科学家进行政治打压，对国际社会关于美国德特里克堡生物实验室、北卡罗来纳大学生物实验室和世界各地军事生物基地的关切更是充耳不闻。作为全球唯一阻挠重启《禁止生物武器公约》核查议定书谈判的国家、拥有全球数量最多的生物实验室的国家、全球确诊病例和死亡病例最多的国家，美国没有任何资格主导病毒溯源这样一项严肃的科学工作。继续编造谎言对他国进行攻击抹黑，只会在美国早已不光彩的行为清单上再添污点。

中方在新冠病毒溯源问题上的立场一以贯之，始终支持和参与全球科学溯源，坚决反对任何形式的政治操弄。新冠疫情发生以来，中方两次接待世卫组织国际专家来华开展溯源合作，形成了科学权威的联合研究报告，为全球溯源奠定了坚实基础。世卫组织成立新型病原体起源国际科学咨询小组后，中方提名专家参加咨询小组，并多次组织专家同世卫组织秘书处和咨询小组分享研究成果。在新冠病毒溯源问题上，中国分享的数据和研究成果最多，为全球溯源研究作出的贡献最大，这些事实有目共睹，不容歪曲。

美方一味将溯源问题政治化、工具化、武器化，只会阻碍全球溯源科学合作，分裂全球团结抗疫努力，破坏全球卫生治理机制。敦促美方尊重科学和事实，停止栽赃抹黑他国的政治操弄，尽快回应国际社会的合理关切，给世界人民一个负责任交代。

《 人民日报 》（ 2023年03月30日 03 版）

(责编：牛镛、杨光宇)