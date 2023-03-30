2013年3月就任国家主席后首次出访非洲期间，习近平主席提出正确义利观。正确义利观强调义利相兼、以义为先，凝练着中国对发展中国家政策的基本立场和主张，顺应时代发展潮流及中国与世界关系发展大势，是新时代中国特色大国外交的鲜明特色，得到广大发展中国家的普遍赞誉。

正确对待和处理“义”与“利”的关系，重视道义与责任，是中华优秀传统文化的重要内容。从“君子义以为上”，到“义，利也”，再到“生亦我所欲也，义亦我所欲也；二者不可得兼，舍生而取义者也”等，重义轻利、先义后利、取利有道数千年来一直是中华民族一以贯之的道德准则和行为规范。新中国成立以来，中国外交继承以义为先的优良传统，充分发扬国际主义精神，向广大发展中国家提供力所能及的帮助，维护其发展经济、改善民生的整体利益。中国提供的援助，有力促进了发展中国家经济社会发展。

“义”体现在中国希望全世界共同发展，特别是希望广大发展中国家加快发展。正确义利观不承认丛林法则、霸权主义，反对以大欺小、以强凌弱、以众暴寡、以富压贫，强调相互尊重、合作共赢、共同发展。坚持正确义利观，中国在与广大发展中国家交往中始终秉持公道正义，坚持平等相待。“中方尊重非洲独立、主权和文化，真心支持非洲发展”“中国与太平洋岛国之间的每一项计划和双边协议都以尊重为基础”“拉中双方在平等基础上开展的合作取得积极成果”……坚持相互尊重、坚持平等，中国赢得广大发展中国家的充分信任。

“利”体现在恪守互利共赢原则，不搞我赢你输。坚持正确义利观，中国在与广大发展中国家合作中始终坚持互利共赢、共同发展。中国主张，各国应摒弃一味谋求自身更大利益的狭隘思维，纠正“赢者通吃”的过时做法，坚持以双赢、多赢、共赢为目标，在追求本国利益时兼顾各国合理关切，在谋求本国发展时促进各国共同发展。对于贫穷国家，中国给予力所能及的帮助，有时甚至重义轻利、舍利取义。开展国际发展合作，中国重信守诺，从不开“空头支票”。突尼斯总统赛义德表示，中国提出的全球发展倡议充满人文关怀和先进理念，对于提升发展中国家能力、实现各国共同发展进步具有重要意义。

坚持正确义利观，中国与广大发展中国家紧密团结在一起，汇聚发展中国家联合自强的合力。面对国际格局的变革调整，中国同广大发展中国家坚定地站在一起，维护国际道义、拓展共同利益。在上海合作组织、金砖国家、中非合作论坛、中阿合作论坛、中拉论坛等框架内，中方推动各国增强协调配合，增进团结互信，为维护广大发展中国家和新兴市场国家共同利益作出重要贡献。非盟委员会主席法基表示，在非洲争取民族独立和解放的斗争中，中国同非洲站在一起；在非洲加快发展振兴、更多参与国际事务的努力中，中国同非洲站在一起。博鳌亚洲论坛理事、巴基斯坦前总理阿齐兹表示，坚持对话合作，坚持真正的多边主义，这是中国向世界发出的时代强音。

加强同广大发展中国家团结合作，是中国对外关系不可动摇的根基。无论国际风云如何变幻，中国都将继续秉持真实亲诚理念和正确义利观，同广大发展中国家共享机遇，共迎挑战，共同捍卫国际公平正义，不断汇聚起维护世界和平、促进共同发展繁荣的磅礴力量。

（本系列评论到此结束）

《 人民日报 》（ 2023年03月30日 03 版）

(责编：牛镛、杨光宇)