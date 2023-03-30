本报记者 张朋辉 俞懿春 王海林 陈尚文

天高海阔，椰风习习。博鳌亚洲论坛2023年年会正在海南博鳌举行。当前，世界经济复苏动力不足，经济增长面临诸多不确定性因素，迫切需要各国团结合作迎挑战，开放包容促发展。

“只有合作共赢才能办大事、办好事、办长久之事”“变革创新是推动人类社会向前发展的根本动力”“‘一带一路’是大家携手前进的阳光大道，不是某一方的私家小路”……2013年以来，习近平主席5次在博鳌亚洲论坛年会上发表主旨演讲，每次都针对时代课题，提出中国主张和方案，推动中国与世界共克难题挑战、共享发展成果。

与会人士普遍认为，中国式现代化把高质量发展作为首要任务，中国不断以自身新发展为世界提供新机遇，携手各方高质量共建“一带一路”，将为世界繁荣发展注入强大动力。

“中国和亚洲将是全球经济增长的引擎”

当前，世界百年未有之大变局加速演进，局部冲突和动荡频发，世界经济复苏动力不足。与会嘉宾呼吁各国携手合作，共同推动全球经济增长。

博鳌亚洲论坛咨询委员会副主席曾培炎在年会“亚洲区域合作：新机遇，新挑战”论坛上表示，当前全球经济仍面临多重挑战，世界格局深刻调整，地缘政治对立加深，经济复苏艰难。2023年亚洲经济整体复苏步伐加快，成为世界经济暗淡图景中的亮点。“我们要继续把亚洲发展好、建设好，展现亚洲的韧性、智慧、力量，打造世界的和平稳定锚、增长动力源、合作新高地。”

“当前世界经济存在滞胀风险，全球产业链供应链面临重构，宏观环境复杂性和不确定性上升，世界经济增长依然面临不少困难和挑战。”博鳌亚洲论坛咨询委员会委员、联合国前副秘书长沙姆沙德·阿赫塔尔认为，在当前全球经济形势不确定性增多的背景下，各国要秉持真正的多边主义，携手推进合作，加大基础设施投资力度，推动经济转型升级。

北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫表示，分析世界经济形势时，既要着眼短期挑战，也要着眼长远挑战。比如，气候变化影响全球粮食安全，应对气候变化需要各国携手合作。同时，必须照顾到发展中国家需求，帮助发展中国家在推进工业化的过程中实现绿色发展。

亚洲开发银行副行长艾哈迈德·赛义德认为，短期内，世界经济增速依然偏低，这需要各国携手应对。“亚行即将发布的最新预测数据显示，亚洲经济体表现持续向好。亚行分析认为，中国和亚洲将是全球经济增长的引擎。”

“共建‘一带一路’已成为全球基础设施建设的典范”

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。中国秉持共商共建共享原则，已与151个国家、32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件。共建“一带一路”已经成为当今世界深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台，对促进全球经济合作、拉动经济增长发挥着重要作用。

“‘一带一路’倡议的精髓之一在于共享。中国乐于将脱贫等成功经验毫无保留、毫无附加条件地与共建国家分享，巴基斯坦从中受益匪浅。”巴基斯坦规划、发展与特别项目部长阿赫桑·伊克巴尔说，10年来，共建“一带一路”为巴基斯坦带来了巨大变化。“2013年，巴基斯坦电力匮乏，经常拉闸限电。共建‘一带一路’带来的投资帮助巴基斯坦兴建电站，大大缓解了电力紧张局面。”

在“‘一带一路’：共享发展机遇”论坛上，与会嘉宾分享的成功故事还有很多。“基础设施联通不仅带来了货物运输的便利，也带来了更多的商业机遇。”哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心总裁雷纳特·别科图尔沃夫介绍，10年来，哈中两国大力发展公路、铁路过境运输和国际陆海多式联运，世界最大内陆国哈萨克斯坦有了直通太平洋的“出海口”，成为连接亚洲和欧洲的重要交通枢纽，货物出口额大增。

“‘一带一路’倡议有远见。10年之后再观察，共建‘一带一路’已成为全球基础设施建设的典范。”世界银行前行长金墉在论坛演讲时发出这样的感慨。他说，中国消除贫困，经济发展取得了巨大成就，世界渴望分享中国成功经验。共建“一带一路”注重绿色发展、可持续发展，为推动共建国家的基础设施、公共卫生、教育、环保等各领域发展注入强劲动力。

“中国不仅是世界工厂，更是世界创新的领导者”

中国共产党第二十次全国代表大会描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。踏上新征程，中国奋力推进中国式现代化，牢牢把握高质量发展这一首要任务。中国将坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略，不断以中国新发展为世界提供新机遇。

“中国式现代化向全世界传递了一个非常激动人心的信号，发展中国家可以在减贫、工业化、绿色发展等领域借鉴中国经验。”伊克巴尔表示，中国是全球最具活力的经济体之一，“各国可以通过与中国合作，共享中国式现代化蕴含的巨大发展机遇”。

在新开发银行副行长、首席风险官阿尼尔·基肖拉看来，中国转变发展方式，经济韧性增强，发展动能十足。中国式现代化完全改变了中国的面貌。“中国是世界上重要的制造和研发大国，也是巨大的消费市场，更是亚洲经济、世界经济的‘动力源’。中国在每一个发展阶段都牢牢抓住了机遇，中国先进的发展理念和高效的行动能力，值得广大发展中国家借鉴。”

BI挪威商学院教授卡尔·费长期关注中国发展。他说，中国将今年经济增长预期目标确定为5%左右，这是世界上大多数国家想要达到的理想增长数据。“我们有充分理由相信，中国不仅是世界工厂，更是世界创新的领导者。”

中国稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，推动各国各方共享制度型开放机遇，为在华外资企业提供更加广阔的发展空间。博鳌亚洲论坛咨询委员会委员、阿斯利康公司董事长雷夫·约翰森表示，过去几年，阿斯利康不断增资扩建在华供应基地，在中国打造世界级的供应体系，“中国已经成为阿斯利康全球创新和全球供应链的重要节点，我们将用行动展现对中国市场的信心和期待”。

《 人民日报 》（ 2023年03月30日 03 版）

(责编：牛镛、杨光宇)