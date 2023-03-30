新华社记者 张 曼 金 正

一个是最大的发展中国家，一个是发展中国家最集中的大陆。相似的历史遭遇、共同的历史使命让中国与非洲紧紧相连。

2013年3月，习近平主席就任国家主席后不久就出访非洲。在那次出访中，习近平主席面向世界首次提出真实亲诚对非政策理念和正确义利观，郑重宣告中非永远做可靠朋友和真诚伙伴，强调“中非从来都是命运共同体”。中非友好的新时代篇章由此起笔。

十年来，在双方元首引领和顶层设计下，中非在共建“一带一路”倡议和中非合作论坛等机制平台上不断深化合作，成果涵盖经贸、基建、民生等多个领域，新时代中非命运共同体建设不断走深走实，持续造福双方民众。

真实亲诚锚航向

“哈巴里！哈巴里！”2013年3月25日，在坦桑尼亚尼雷尔国际会议中心大会议厅，习近平主席以这句意为“大家好”的斯瓦希里语开场，发表题为《永远做可靠朋友和真诚伙伴》的演讲，全面阐述新时期中非共谋和平、同促发展的政策主张。习近平主席说：对待非洲朋友，我们讲一个“真”字；开展对非合作，我们讲一个“实”字；加强中非友好，我们讲一个“亲”字；解决合作中的问题，我们讲一个“诚”字。30分钟的演讲，会议中心内响起30次掌声。

“真、实、亲、诚”四个字，高度凝练又意涵丰厚，既精准概括了中国对非政策理念，也生动体现了中非交往的历史智慧和新中国外交传统的价值追寻，为新时代中非合作指明前进方向、提供根本遵循。

十年来，习近平主席四次访非，出席并主持中非合作论坛约翰内斯堡峰会、北京峰会，出席中非合作论坛第八届部长级会议开幕式并发表主旨演讲，倡议举办中非团结抗疫特别峰会……在中非友好的辽阔图景上，习近平主席亲自擘画、亲力亲为，一次次为中非关系发展标注新的历史坐标，书写了一段段元首外交的佳话。

2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会上，习近平主席深入阐述新形势下中非合作理念，年逾九旬的时任非洲联盟轮值主席、津巴布韦总统穆加贝激动地说：“过去殖民者给非洲带来灾难，现在中国给非洲带来了新生。如果当年的殖民者有耳朵，请他们也听听习主席的这篇讲话！”

2018年访问“千丘之国”卢旺达时，习近平主席同卢旺达总统卡加梅会谈时讲了一段暖心的话：“今天早上我从酒店坐车到总统府，虽然路途短暂，但窥一斑而知全豹。基加利街道干净整洁，欢迎人群热情有礼，这充分说明总统先生的治理水平。鞋子合不合脚，只有自己穿了才知道。”卡加梅感慨道：“中国是世界大国，习近平主席是世界级领袖，但对卢旺达这样历史上遭受深重灾难的小国仍平等相待，大力支援卢旺达发展建设。这在全球事务中是革命性的，比金钱更宝贵。”

从构建更加紧密的中非命运共同体到构建新时代中非命运共同体，从中非全面战略合作伙伴关系“五大支柱”“十大合作计划”到对非合作“八大行动”再到对非合作“九项工程”，中非合作蓝图一次次升级完善，行动计划更具针对性、普惠性、完整性。

以心相交者，成其久远。十年来，中非关系取得了举世瞩目的历史性成就，真实亲诚理念也已成为指导中国同发展中国家团结合作的基本政策理念。新时代中国把非洲自主可持续发展同中国自身发展紧密结合起来，给双方人民带来实实在在的好处。非盟委员会主席法基说，在非洲争取民族独立和解放的斗争中，中国同非洲站在一起；在非洲加快发展振兴、更多参与国际事务的努力中，中国同非洲站在一起。

全面合作结硕果

3月初，今年首批进口的肯尼亚鲜食牛油果运抵上海，即日就进入市场、直达餐桌。坦桑尼亚的芝麻、塞内加尔的花生、南非的鲜梨……近年来越来越多非洲农产品进入中国市场，受到中国消费者喜爱。非洲农产品输华“绿色通道”等举措落地见效，中非农业贸易正跨越山海，实现快速增长。

1月底，中企承建的尼日利亚莱基深水港举行开港运营仪式。这是西非第一大深水港，预计将创造近3600亿美元的总体经济效益和17万个工作岗位，为尼日利亚经济发展打开新局面。

一幅笔触细腻的“一带一路”工笔画正在非洲这片“希望的大陆”上徐徐展开。“我们要用好共建‘一带一路’带来的重大机遇，把‘一带一路’建设同落实非洲联盟《2063年议程》、联合国2030年可持续发展议程以及非洲各国发展战略相互对接，开拓新的合作空间，发掘新的合作潜力。”习近平主席说。

如今，几乎所有中非合作论坛非方成员都加入了共建“一带一路”合作大家庭，一幅幅合作“规划图”已逐步变成“实景图”。

在非洲之角，蒙内铁路和亚吉铁路延绵千里，构筑起地区发展的“两轴”；在“西非之角”塞内加尔，乡村打井工程解决了该国七分之一人口的吃水用水问题；在南非，德阿尔风电项目年发电量超过7.5亿千瓦时，相当于节约了20多万吨标准煤，减排二氧化碳70余万吨；在北非阿尔及利亚，面额500第纳尔纸币上的阿尔及利亚一号通信卫星由中国研制和发射，其信号可以覆盖该国全境，为偏远地区民众提供通信服务……广袤的非洲大地上，中非双方合作共赢的故事比比皆是。

义利相兼、以义为先。习近平主席说：“中非关系最大的‘义’，就是用中国发展助力非洲的发展，最终实现互利共赢、共同发展。”中方在非洲参与修建了超过6000公里的铁路、6000公里的公路、近20个港口、80多个大型电力设施；中国已连续13年保持非洲最大贸易伙伴国地位，2022年中非双边贸易额达到2820亿美元，同比增长11.1%……亮眼“成绩单”不仅带动了非洲发展振兴，也为国际对非合作创造了更为有利的条件。

在南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃看来，非洲同中国通过“一带一路”倡议等开展了广泛合作，“非中务实合作展现蓬勃生机与活力”，“中国式现代化的新图景，为包括非洲国家在内的广大发展中国家发展提供有益借鉴和发展机遇”。

携手前行创未来

今年3月的一天，在中非共和国首都班吉友谊医院，患者本杰明·阿尼克巴拉正在接受中国医生徐言复查。数月治疗后，阿尼克巴拉左腿的溃疡伤口面积已大为缩小，“中国医生的帮助让我看到了希望”。这是徐言和医疗队同事的日常，也是中非友谊历久弥坚的现实写照。

如今，中国医疗队驻守在40多个非洲国家，中国援非医疗队员白衣执甲、久久为功，在同埃博拉、新冠肺炎等疾病的抗争中守护生命，为护卫非洲民众健康福祉贡献中国力量，赢得非洲各界广泛赞誉。

新冠肺炎疫情发生以来，中非守望相助，共同发出团结合作、共克时艰的时代强音。在中国抗疫的艰难时刻，2020年2月非盟部长理事会发表公报支持中国抗疫努力，是全球首个重要地区组织和整个洲域公开给予中国声援。非洲疫情发生后，中国第一时间驰援非洲，开展了新中国成立以来涉及范围最广、实施难度最大的人道主义援助行动。

2020年6月17日，习近平主席主持中非团结抗疫特别峰会并发表主旨讲话，宣布“中方将提前于年内开工建设非洲疾控中心总部”“新冠疫苗研发完成并投入使用后，愿率先惠及非洲国家”，引领国际对非抗疫合作，再次彰显中国对非合作真实亲诚的底色。

今年1月，非洲疾控中心总部项目竣工。非盟委员会副主席莫妮克·恩桑扎巴甘瓦说，非中医疗合作成就斐然，是中国言出必行“生动而鲜明的例证”。

携手前行的生动例证涌现在中非合作各个领域：从印度洋岛国马达加斯加到西临大西洋的塞内加尔，中国农业专家和非洲兄弟在田间地头共同劳作，分享减贫经验；在吉布提、埃及、埃塞俄比亚等国，一所所鲁班工坊为非洲职业教育增添助力……

肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔说，中国和非洲人口相加，约占世界总人口的三分之一，非中密切合作，构建高水平中非命运共同体，对于促进全人类福祉都至关重要。

大道如砥，行者无疆。站在新的历史起点上，在中非领导人共同引领下，新时代中非命运共同体建设必将迈向新高度，为推动构建人类命运共同体，促进全人类共同福祉作出新的贡献。

（新华社北京3月29日电）

《 人民日报 》（ 2023年03月30日 02 版）

(责编：牛镛、杨光宇)