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中企承建的赞比亚下凯富峡水电站举行5号机组发电仪式

2023年03月25日21:31 | 来源：新华网
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　　新华社卢萨卡3月25日电（记者彭立军）由中国电力建设集团有限公司（中国电建）承建的赞比亚下凯富峡水电站24日举行五号机组发电仪式，赞比亚总统哈凯恩德·希奇莱马揭牌剪彩并按下启动按钮，这标志着该水电站所有机组投产运行。

　　希奇莱马在仪式上致辞时表示，赞中两国团结合作，克服重重困难，终于实现下凯富峡水电站的成功交付，这是赞中友好的最新例证。他说，下凯富峡水电站投产发电后，在满足本国电力需求的同时，还有助于赞比亚向马拉维、津巴布韦、南非、纳米比亚等国出口电力。

　　中国驻赞比亚大使杜晓晖致辞时说，下凯富峡水电站是中赞两国元首亲自关心的项目，中方愿与赞方一道推动双方“全天候、全方位、高质量”合作走深走实。

　　下凯富峡水电站位于赞比亚首都卢萨卡以南约90公里的卡富埃河上，由中国电建承建，项目于2015年11月开工建设。水电站安装了5台混流式发电机组，总装机容量为750兆瓦，全部运行后将极大提高赞比亚电力供应能力。

　　据了解，中国电建在项目建设过程中积极履行社会责任，通过开办技能培训学校、为周边村民打井取水、修路架桥等方式支持当地的教育、医疗和福利事业发展，为当地创造就业岗位1.5万个。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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