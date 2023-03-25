人民网曼谷3月25日电 （记者赵益普 实习生景超平、李源欣）3月25日，泰华进出口商会第28届理事会就职典礼于泰国首都曼谷举行，林俊然接任林齐锐成为第28届理事长。泰国枢密院主席素拉育·朱拉暖、泰国中华总商会主席林楚钦等出席典礼并致贺辞。

素拉育·朱拉暖表示，多年以来，泰华进出口商会在发展泰国经济的同时，积极推动泰国与中国以及世界各地的进出口贸易往来，为促进泰国经济繁荣和泰中友好关系作出了重要贡献。

泰国枢密院主席素拉育·朱拉暖在典礼上致辞。实习生 冷江涛摄

泰华进出口商会新任理事长林俊然表示，泰华进出口商会致力于服务泰国社会、促进泰中经济往来，在新一届理事会的带领下，商会将秉持既定方针政策，从商会根本利益和泰国发展大局出发，继续寻找泰中之间的经济合作机会，造福两国人民。

泰华进出口商会新任理事长林俊然在典礼中致辞。实习生 林天昊摄

泰华进出口商会成立已超过150年，是泰国历史最悠久的华人商会，以促进泰国经济繁荣发展、为中泰两国缔造更多贸易机会为目标。

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