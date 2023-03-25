人民网北京3月25日电 （记者王迪）3月24日，正在北京访问的新西兰外长马胡塔专程到访中国人民对外友好协会，参观杰出国际友人代表、中新友好使者路易·艾黎故居。中国人民对外友好协会会长林松添陪同并共同出席路易·艾黎雕像揭幕仪式。

路易·艾黎雕像。人民网记者 王迪摄

林松添欢迎马胡塔外长莅临中国人民对外友好协会。林松添指出，艾黎是中国人民的老朋友、好战友，他不仅是中新人民友谊的开拓者、见证者，更是中国过去近一个世纪发展历程的参与者、贡献者。艾黎在华工作生活60年，用一生的不懈奋斗写就了人民至上的不朽篇章。林松添表示，中国人民对外友好协会愿在新时代继续同新方各界朋友携手努力，为推动中新关系更好造福两国人民作出新的贡献。

位于中国人民对外友好协会的“友谊馆”外景，路易·艾黎曾在此居住。人民网记者 王迪摄

马胡塔感谢中方的热情接待并指出，艾黎自1927年抵达上海到1987年在北京去世，为新中友好事业发展倾注了毕生精力，作出了巨大贡献。新西兰与中国同样珍视艾黎的杰出贡献。马胡塔表示，很荣幸出席艾黎雕像揭幕仪式，这再次证明新中民间友好交往基础坚实且持久，构筑了新中关系发展的良好基础。

双方还就推动两国友城等地方交流合作进行友好交流，达成积极共识。

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