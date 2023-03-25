新华社北京3月25日电 题：警惕美英澳在危险的“核”谋路上越走越远

新华社记者谢彬彬

近日，美英澳三国为一己地缘政治私利，无视国际社会关切，执意宣布核潜艇合作计划，还胁迫国际原子能机构秘书处在保障监督问题上为其背书。这一行径不仅构成严重的核扩散风险、刺激军备竞赛、破坏亚太地区和平稳定，而且构成恶劣先例，给全球留下无穷后患，值得国际社会高度警惕。

美英澳执意推进核潜艇合作是一意孤行，以单边行为对抗多边共识。自美英澳结成所谓“三方安全伙伴关系”并计划开展核潜艇合作以来，就受到国际社会特别是亚太国家高度关注和警惕，多国表达关切和质疑。就在该合作计划宣布前几天，国际原子能机构连续第七次以政府间讨论的形式审议三国核潜艇合作问题，当时就有不少国家再次表达了质疑和反对。《悉尼先驱晨报》报道，印度尼西亚和马来西亚等东南亚国家对三国核潜艇合作计划表达担忧，担心这将加剧地区军备竞赛。澳大利亚前总理保罗·基廷说，该合作是澳政府百年来“最糟糕的决定”，这一决定不利于澳自身利益，也不利于地区安全，结果是澳花费巨大，给美英两国防务企业送去订单。

美英澳执意推进核潜艇合作，是对《不扩散核武器条约》目的和宗旨的公然践踏。无论是以“海军动力堆”为借口，还是声称遵守核不扩散承诺，三国都无法回避该合作涉及大量武器级高浓铀非法转让这一“原罪”和事实真相，这是赤裸裸的核扩散行径。三国不仅明目张胆违反《不扩散核武器条约》的目的和宗旨，还试图通过与国际原子能机构秘书处私相授受达到免于保障监督的真实目的。然而，三国核潜艇合作计划绝非三国的私事，而是涉及机构所有成员国利益的国际事务，三国无权将一己私利凌驾于国际法规和他国利益之上。核潜艇合作涉及的保障监督问题，应由所有感兴趣的机构成员国通过政府间进程进行讨论并寻求共识。在各方达成共识前，三国不得推进合作，机构秘书处也不应私下与三国商讨所谓保障监督安排。

美英澳执意推进核潜艇合作，将构成恶劣先例，对国际核不扩散体系造成新的冲击和挑战。三国核潜艇合作系历史上首次核武器国家向无核武器国家转让核潜艇动力堆及大量武器级高浓铀，国际原子能机构现行保障监督体系无法实施有效保障监督，不能确保相关核材料不转用于制造核武器。此次三国“核”谋一旦得逞，将会刺激其他国家如法炮制，大大增加核扩散风险，给世界和平与稳定造成巨大威胁。美国《国家利益》双月刊网站去年就曾刊文指出，这将开创一个危险的先例，因为潜在的核扩散者可以利用海军反应堆计划作掩护研制核武器，并逃脱由此产生的无法承受的代价。英国《卫报》在报道中指出，国际军控专家深感忧虑，其他国家可以利用这一先例来隐藏用作核武器的材料，并逃避国际监督。

三国核潜艇合作事关全球战略稳定、国际安全秩序、地区和平稳定及全球防扩散体系，负面影响巨大而深远。国际原子能机构所有成员国必须积极推进政府间进程，就三国核潜艇合作涉及的保障监督问题寻求解决办法，捍卫以《不扩散核武器条约》为基石的国际核不扩散体系，维护国际和平与安全。

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