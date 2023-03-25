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德意志银行股价暴跌引担忧

2023年03月25日11:37 | 来源：新华网
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　　新华社法兰克福3月24日电（记者单玮怡）欧洲主要金融机构之一德意志银行股价24日下跌8.53%，盘中一度暴跌12%以上，引发业界担忧。

　　法兰克福证券交易所数据显示，当天德意志银行股价从开盘每股9.07欧元一度跌至7.95欧元，最终报收于8.54欧元。

　　自从美国硅谷银行关闭事件以来，银行业风险担忧在欧洲市场持续发酵。法兰克福证券交易所数据显示，3月以来德意志银行股票下跌超过26%。

　　市场普遍认为，信用违约掉期（CDS）价格飙升是导致德意志银行股价下跌的主要原因。信用违约掉期是一种针对信用违约事件的金融产品，当其价格升高时，说明投资者对金融机构违约风险的担忧增加。

　　德国《商报》援引标普全球的数据报道，德意志银行CDS风险溢价从22日的142个基点涨至24日的208个基点，引发投资者密切关注。

　　德媒报道称，德国总理朔尔茨24日在布鲁塞尔参加欧盟峰会后表示，德意志银行已从根本上完成商业模式的现代化重组，如今盈利丰厚，没有理由担心。欧盟对银行监管制定了严格规则，欧洲银行系统是稳定且有弹性的。

(责编：崔译戈、吴成良)

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