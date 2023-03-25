人民网喀土穆3月25日电 （记者谢佳君）近日，中国第九批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营“刘老庄连”在维和一线隆重举行建连80周年庆祝活动。

纪念“刘老庄连八十二烈士殉国80周年”活动维和步兵营画面。中国第九批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营供图

在今年的活动中，维和官兵与江苏淮阴和部队营区举行了三地视频连线。任务区官兵首先向刘老庄当地人民汇报了连队执行维和任务的情况。国内连队官兵代表在江苏省淮安市淮阴区刘老庄连纪念园与维和连队远程连线，共话感受。连队还为新评选的“新时代刘老庄连八十二勇士”颁发了证书奖章，并举行了“勇士旗”签字仪式。

“刘老庄连”新评选的勇士在“勇士旗”上签名。中国第九批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营供图

在嘹亮的宣誓声中，全体官兵重温了入连誓词。维和任务区官兵再次领命，赶赴维和任务一线。

“刘老庄连”官兵向连旗宣誓，重温入连誓词。中国第九批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营供图

2022年12月，“刘老庄连”随中国第九批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营奔赴维和战场，重点担负警戒巡逻、武装护卫、隔离冲突等维和任务。截至目前，“刘老庄连”累计行程1500余公里，高标准完成了各项授权任务，受到联南苏团各级高度赞扬。这也是英雄的“刘老庄连”战旗第一次飘扬在非洲大地。

“刘老庄连”准备执行短巡任务。中国第九批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营供图

“刘老庄连”官兵在任务区执行徒步巡逻任务。中国第九批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营供图

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