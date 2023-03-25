人民网记者 沈小晓

图为埃及著名汉学家、埃及苏伊士运河大学孔子学院埃方院长哈桑·拉杰卜。受访者供图

3月15日，中共中央总书记、国家主席习近平在北京出席中国共产党与世界政党高层对话会并发表主旨讲话，首次提出全球文明倡议，引发国内外广泛关注。

“全球文明倡议对促进不同文明的交流互鉴起到巨大推动作用。”埃及著名汉学家、埃及苏伊士运河大学孔子学院埃方院长哈桑·拉杰卜在接受人民网记者采访时对全球文明倡议给予高度评价。他表示，通过全球文明倡议，各国之间可以建立更多的文化联系和交流机制，加强文化遗产保护和传承，推动文化在全球范围内的交流和传播。

哈桑·拉杰卜自2016年起担任埃及苏伊士运河大学孔子学院埃方院长和语言学院院长。他曾在北京语言大学获硕士学位，在北京大学获得博士学位。哈桑·拉杰卜的中文名叫大海，学生们平时都亲切地称他为“大海老师”。作为埃及高教部及其他单位中国顾问，哈桑·拉杰卜为埃中教育文化交流作出了突出贡献。

对于中国在促进文明交流互鉴方面作出的努力，哈桑·拉杰卜表示赞赏。他表示，文明的传承和创新对于一个国家现代化发展非常重要。传承文明可以让国家有更深刻的历史底蕴和文化自信，同时也可以为现代化发展提供丰富的思想和文化资源。创新则可以推动国家经济、科技、文化等多个领域的发展，使国家更加富强。“对于一个国家现代化发展，既要注重文明的传承，也要积极推动文明的创新。”

哈桑·拉杰卜表示，中国自古倡导天下大同、人与自然和谐共处等观念，这些观念反映了中国人民对于和平、和谐、平等、协作的崇高理念的认同。“比如天下大同，强调人类的共同性和平等性，鼓励全人类和睦相处；人与自然和谐共处，强调人类与自然环境之间的和谐关系，倡导人类应该尊重自然、保护环境。”

在采访中他谈到，这些观念不仅反映了中华民族的文化传统，也与现代社会的发展相契合。在全球化的今天，人类社会发展需要更多的合作与共享、和平与发展，全球文明倡议鼓励各国之间分享自己的文化遗产，推动文化之间的互动，这对现代社会发展具有十分重要的现实意义。

(责编：刘叶婷、吴成良)