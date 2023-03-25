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求同存异平等相待 交流互鉴共创未来——来自第二届“民主：全人类共同价值”国际论坛的声音

2023年03月25日09:16 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月24日电 题：求同存异平等相待 交流互鉴共创未来——来自第二届“民主：全人类共同价值”国际论坛的声音

　　新华社记者张研

　　3月22日至23日，由中共中央宣传部、国务院新闻办公室主办，中国社会科学院、中央广电总台、中国外文局承办的第二届“民主：全人类共同价值”国际论坛在京举行。来自100多个国家、地区和国际组织的数百名中外嘉宾以线下线上相结合方式，围绕“民主与可持续发展”“民主与创新”“民主与全球治理”“民主与人类文明多样性”“民主与现代化道路”五个分议题展开讨论，共话民主真谛。

　　与会嘉宾认为，民主是全人类的共同价值，实现民主的形式多种多样。各国应当尊重世界文明多样性，尊重别国民主发展道路，加强交流互鉴，推动构建人类命运共同体。中国共产党提出和发展全过程人民民主，为中国式现代化凝聚了共识和力量。中国的民主之路越走越宽广，也为人类政治文明进步贡献了中国智慧。

　　多种国情塑造民主多样形态

　　一个国家选择什么样的政治发展道路和民主模式，是由这个国家的历史文化传统、经济社会发展水平决定的。会议上，不少嘉宾指出，各国应根据本国实际选择符合自身现代化发展形态的民主形式，一个国家是否民主，应该由这个国家的人民来评判，外人无权指手画脚。

　　阿根廷布宜诺斯艾利斯大学社会科学学院高等研究秘书长朱利安·雷邦表示，民主不是一个单一的整体，也不是一个线性过程，人民主权作为一种共同的价值观，可以采取不同的体制机制。

　　“一个国家民主与否，应该由本国民众说了算，而不是由外部小圈子的人说三道四。”柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平指出，没有任何一个国家可以垄断民主的定义，正如俗语所说“鞋子合不合脚，自己穿了才知道”。

　　“中国古代哲学经典《庄子》中有一句话，‘长者不为有余；短者不为不足。是故凫胫虽短，续之则忧；鹤胫虽长，断之则悲。’”北京师范大学学术委员会主任韩震用中国传统文化中的比喻表明，有些国家总是按照自己的标准裁剪别人，这是不可取的。中国的民主制度之所以有效，除了源自伟大的实践和时代，也因为我们的制度基于自身历史文化的创造性转化和创新性发展。

　　全球治理呼唤国际政治新秩序

　　世界正处于大变革、大调整时期，人类前进面临诸多困难挑战。民主怎么了？如何实现全球治理？成为摆在全人类面前的时代之问。嘉宾们认为，廓清民主迷思、改善全球治理，关乎世界和平发展，关乎人类文明进步。

　　印中经济文化促进会秘书长默罕默德·萨奇夫表示，目前的全球治理结构正面临民族主义、民粹主义和霸权主义抬头的挑战，不能反映全世界人民的观点和利益的多样性，亟待调整和重塑。

　　“全球化正遭遇危机，现在我们面临价值观冲突、自由秩序衰退等，目前基于规则的秩序被某些国家误用滥用，对其他国家进行肆意干预。我们希望能组建一个大家都愿意看到的世界。”北马其顿奥赫里德大学安全学院终身教授日达斯·达斯卡洛斯基说。

　　“民主的字面意思就是人民来做主。”美国《黑人议程报告》主编玛格丽特·金伯利对西式民主提出异议。她说，一些自称“民主国家”的西方大国剥夺其他国家的民主权利，部分西方国家通过代理人战争、政变和经济制裁，干涉其他国家的民主进程，但事实上所有的民主形态和文明都应该得到尊重。

　　中国提供新思路作出新贡献

　　面对百年未有之大变局，与会嘉宾表示，中国共产党领导下的全过程人民民主具有广泛坚实的民意基础，为中国式现代化凝聚了共识和力量。中国不仅为世界各国的国家治理提供了新思路，而且也对解决全球治理赤字作出了新贡献。

　　非洲政策研究所中国非洲研究中心主任丹尼斯·穆尼内表示，民主好模式的核心就是要加强治理的结构和制度体系，通过走现代化道路推动国家发展。中国尊重其他国家的民主发展路径和模式，同时提出了全球公共转型的目标，比如说“一带一路”倡议、全球发展倡议与全球安全倡议，以及最新的全球文明倡议等。中国强调的是共同富裕和共同繁荣，在自身发展的基础上，帮助其他国家实现和平与发展。

　　“中国共产党召开二十大后，专家学者们一直在研究阐释中国式现代化意味着什么。我们发现它是包容性的、和平发展的现代化，这毫无疑问也应该成为国际社会现代化的特征。现在全世界面临着史无前例的挑战，中国对世界作出的贡献至关重要，现代化的中国会给世界各地带来更多的机会。”阿尔巴尼亚全球化研究院执行院长马尔塞拉·穆萨贝卢说。

　　“构建人类命运共同体理念深刻地改变了世界，中国式现代化正在向我们展示人类社会现代化发展的又一种可能性。”泰国泰中“一带一路”研究中心主任威伦·披差翁帕迪表示，中老泰铁路等项目的成功，让东盟国家能亲身体验东盟与中国经贸关系的发展以及幸福感、获得感的提升，这是东盟国家看得见、摸得着的。中国式现代化给予东盟国家新的思路，也将为世界爱好和平发展人士共同拥护。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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