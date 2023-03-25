新华社符拉迪沃斯托克3月24日电（记者陈畅）据塔斯社24日报道，俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫当天在接受俄媒体采访时谴责英国计划向乌克兰提供贫铀弹，表示使用贫铀武器的后果非常严重。

梅德韦杰夫说，乌克兰需要评估贫铀弹的后果，考虑是否打开“潘多拉”魔盒，是否允许西方提供这种弹药。

英国国防部官员安娜贝尔·戈尔迪21日表示，英国向乌克兰输送的“挑战者2”主战坦克配备弹药中将包含贫铀弹。她表示，贫铀弹在击穿坦克、装甲车方面“非常有效”。

联合国秘书长副发言人哈克21日回应说，联合国方面对此表示关切。“这将造成严重后果，这一关切对所有提供这类武器的人都是有效的。”

据今日俄罗斯通讯社报道，俄总统普京21日对英方此举表示谴责，称如果西方开始使用带有核成分的武器，俄将被迫做出回应措施。俄外长拉夫罗夫22日在新闻发布会上表示，英国向乌克兰提供贫铀弹将导致冲突进一步升级。

贫铀是具有轻度放射性的重金属，长期接触会对人体健康和环境造成严重影响。联合国环境规划署在2022年的一份报告中说：“贫铀和常见爆炸物中的有毒物质会导致皮肤刺激、肾衰竭，并增加患癌症风险。相比其放射性可能造成的影响，贫铀的化学毒性被认为是更重要的问题。”（参与记者：许凤）

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