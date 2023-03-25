新华社吉隆坡3月24日电 专访：中国的治理成效符合人民的利益和需求——访马来西亚新亚洲战略研究中心主席翁诗杰

新华社记者毛鹏飞 汪艺

马来西亚新亚洲战略研究中心主席翁诗杰日前接受新华社记者专访时表示，中国全过程人民民主有完整的制度程序和参与实践，其目标是为国家带来高效治理，同时契合人民的需求。

翁诗杰曾任马来西亚国会下议院副议长、交通部长、马来西亚华人公会总会长。他说，一个国家的民主实践能否推动国家治理取得成效，要看它是否契合人民的意愿和需求。在这方面，中国人民对国家治理满意度是最佳测试标准。

美国哈佛大学肯尼迪政府学院阿什民主治理与创新中心2020年发布的一份报告显示，自2003年以来，中国民众对政府的满意度始终保持高位，多年来一直在90%以上。翁诗杰认为，这标志着中国的治理成效符合人民的利益和需求。

翁诗杰表示，民主实践要顺应人民的意愿，实践的方式受到不同地区文化习俗的影响，因此以西方民主来定义民主概念并完全无视有关国家的社会人文和发展水平是不科学的。

在翁诗杰看来，中国式民主包容少数意见，通过沟通协商凝聚共识。“中国式民主的民意参与不只限于选举代表，也同时兼顾制定与贯彻政策过程中的民众参与。而西方民主只聚焦于选举的制度构架和多党参选，尽管民众在选举过程中备受参选政党热捧，可民意在制定政策、监督施政的环节上却从未有置喙余地。”

翁诗杰指出，与中国选举人大代表不同，西方民主下的选举，候选人拼的是人气，人气盛衰又离不开竞选资金的多寡。换言之，是利益集团的金钱比拼，没有完善的机制来核查候选人的才干、资历和经验等信息。“因此西方民主的实践中时常出现毫无治理经验的政治素人，遇到灾难性考验时，张皇失措是意料之中的事。”

翁诗杰说，中国的全过程人民民主概念，让世人首先认识到民主的定义并不局限于一家之言。“中国的全过程人民民主主要围绕‘民主选举’‘民主协商’‘民主决策’‘民主管理’‘民主监督’等环节，实现了过程民主、成果民主、程序民主和实质民主。”

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