新华社北京3月24日电 题：继往开来 行稳致远——从四个维度领悟习近平主席访俄的里程碑意义

新华社记者叶书宏 樊宇

国家主席习近平于3月20日至22日对俄罗斯进行国事访问。这是继2013年之后，习近平主席再次将俄罗斯作为当选国家主席后的出访首站。这次历史性访问时机特殊、背景复杂、意涵丰富、成果丰硕，充分展现中国坚持独立自主和平外交政策的凛然风骨和促进世界和平的宏阔胸怀，必将为中俄新时代全面战略协作伙伴关系发展注入新动力，为错综复杂的国际形势注入更多稳定性，对推进世界多极化和国际关系民主化产生重要深远的影响。

当今世界，百年变局加速演进，国际力量对比深刻调整。和平、发展、合作、共赢的历史潮流不可阻挡，同时霸权主义、单边主义、保护主义依然横行，冷战思维和集团政治沉渣泛起，两股潮流、两种道路的较量更加激烈，世界进入新的动荡变革期。国际社会迷茫焦虑的关键当口，习近平主席再次洞察大势、举旗定向、砥柱中流，以中国外交政策的确定性为变乱交织的国际形势注入稳定性，展现了世界级大国领袖非凡的战略定力、政治智慧和魄力担当。

这次历史性访问，标注了两国元首战略引领的“高度”。元首交往是中俄关系的指南针和定盘星，正是在两国元首亲自擘画、战略引领下，中俄成功走出了一条大国战略互信、邻里友好的相处之道，树立了新型国际关系的典范。访俄期间，两国元首进行了长时间真挚友好、富有成果的会谈交流，就双边关系以及共同关心的重大国际和地区问题深入交换意见，达成许多新的重要共识。双方还签署并发表《中俄关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》《关于2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明》，对下阶段两国关系发展和各领域合作作出规划和部署。

巩固和深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系，是双方基于各自国情作出的战略选择，符合两国和两国人民根本利益，符合时代发展潮流。两国元首间的高度互信，为中俄新时代全面战略协作伙伴关系提供了战略引领和有力政治保障。此次访问期间两国元首达成的重要共识必将进一步巩固中俄高度政治互信，引领双边关系始终沿着正确方向行稳致远。俄罗斯外交部外交学院东方语言教研室主任亚历山大·谢苗诺夫认为，两国领导人的密切交往，为双方建立沟通、协调立场、迅速解决问题提供战略引领，习近平主席此访标注了中俄元首外交的新高度，是中俄关系发展的重要里程碑。

这次历史性访问，拓展了中俄互利合作的“广度”。共同擘画未来一个时期中俄全面战略协作伙伴关系发展新愿景、新蓝图、新举措，是习近平主席访俄的重要内容。访问期间，两国元首签署《关于2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明》，提出要推动中俄经济和贸易合作高质量发展，为全面推进双边合作注入新动力，保持两国货物和服务贸易快速发展势头，致力于2030年前将两国贸易额显著提升，并明确双方将在扩大贸易规模和优化贸易结构、发展互联互通物流体系、提升金融合作水平等8个重点方向开展双边经济合作。

中俄关系发展有着强大内生动力，双方全方位、多层次合作格局已经形成，基本盘稳、互补性强、韧性十足的特点持续显现。同10年前相比，中俄双边贸易额增长116%，有效夯实了两国关系物质基础，为各自经济社会发展提供了重要助力。访问期间，双方承诺加强协调精准施策，从战略高度切实提升两国各领域务实合作水平，把高水平的政治关系优势转化为造福两国人民的实际成果。俄罗斯普列汉诺夫经济大学副教授马克西姆·马克西莫夫认为，习近平主席访俄为两国关系持续高水平发展注入强大动力，给未来双方各领域务实合作不断拓展带来新的更大机遇。

这次历史性访问，提升了中俄传统友谊的“热度”。中俄建交以来，两国人民携手前行，共创未来，共享发展成果，双方友好的社会民意基础更加稳固。在同普京总统会谈时，习近平主席谈到一个细节：此访期间，我们车队途经之处，很多俄罗斯民众自发挥手致意，让我深切感到中俄关系具有深厚民意基础。中俄两国是山水相连的好邻居、守望相助的好朋友、精诚协作的好伙伴。在此访中，习近平主席再次强调，中俄互为彼此最大邻国，同俄罗斯巩固和发展长期睦邻友好关系，符合历史逻辑，是中方的战略抉择，不会因一时一事而改变。

以心相交方能成其久远。访问期间，两国元首就传承传统友谊、拉紧民心纽带达成一系列重要共识，包括密切人文交流，办好中俄体育交流年，用好地方合作机制，推动两国友好省州、友城积极开展对口交往，鼓励双方人员往来，积极恢复两国旅游合作，以及开展好夏令营、联合办学等活动，不断增进两国民众特别是青少年相互了解和友谊。俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所中国文化研究中心研究员安娜·东琴科表示，习近平主席访俄进一步拉紧两国感情和文化纽带，发掘更多交流合作契机，让传统友谊深深根植于两国人民心中。

这次历史性访问，彰显了中国维护世界和地区和平的“力度”。国际形势越是复杂，中俄加强沟通协作的必要性就越突出。面对甚嚣尘上的单边主义和霸权主义，中俄巩固和加强战略协作更加弥足珍贵。访问之际，习近平主席和普京总统分别发表署名文章，不约而同将中俄战略协作称为维护国际和平与安全的“中流砥柱”。习近平主席强调，两国关系远远超出双边范畴，对世界格局和人类前途命运至关重要。双方本着睦邻友好、合作共赢原则推进各领域交往合作。在新的历史条件下，双方将以宽广视野、长远眼光看待和把握中俄关系，为人类进步事业作出更大贡献。

此访正值乌克兰危机延宕升级，世界上呼吁缓和紧张局势，主张停火止战的和平、理性声音不断积聚。乌克兰危机全面升级以来，中方始终秉持客观公正立场，积极劝和促谈。访问期间，习近平主席同普京总统就乌克兰危机进行了坦诚、深入的交流。越是困难重重，越要为和平留下空间；越是矛盾尖锐，越不能放弃对话努力，中方呼吁得到俄方的积极回应。俄方重申致力于尽快重启和谈，欢迎中方愿为通过政治外交途径解决乌克兰危机发挥积极作用。马达加斯加国家行政学院院长玛丽·阿涅丝·阿诺娜认为，中国始终从维护世界和平、促进共同发展的角度出发，相信中国能在推动政治解决乌克兰问题上发挥建设性作用。

一年春作首，万事行为先。中俄关系发展历经岁月洗礼依然清醒而从容，如今正走在继往开来、行稳致远的道路上。中俄携手，世界多极化和国际关系民主化就有了动力，全球战略平衡与稳定就有了保障。作为发展振兴道路上的同道人，中俄致力于推进全面战略协作伙伴关系，必将造福两国和两国人民，为人类发展进步作出新贡献。

(责编：崔译戈、刘叶婷)