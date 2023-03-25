新华社日内瓦3月23日电（记者聂晓阳）中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团23日在联合国日内瓦总部万国宫举行“促进高质量、可持续发展”青年外交官对话会。各国常驻日内瓦代表团和国际组织青年官员及日内瓦相关大学学生200余人参加。

对话会上，中国常驻日内瓦代表团青年官员介绍了中国以创新驱动高质量和可持续发展的良好经验和做法。世界知识产权组织、联合国粮农组织青年官员分享了青年参与可持续发展和生物多样性保护工作的体会。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使在对话会后致辞时说，当前世界各国人民对高质量、可持续发展的呼声愈加强烈，希望青年勇担时代赋予的重任，积极参与落实全球安全倡议、全球发展倡议、全球文明倡议，以实际行动助力落实联合国2030年可持续发展议程，为全球高质量、可持续发展进步注入青春之力，推动构建人类命运共同体。

据主办方介绍，此次活动是近年来特别是新冠疫情以来在联合国首次现场举办由青年设计、青年主讲、面向青年的对话会，为不同国家、不同组织、不同领域的青年官员和学生搭建了交流互动的平台。

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