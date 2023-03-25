□ 林子涵

3月25日是中国提出真实亲诚对非政策理念和正确义利观10周年。10年间，无论国际局势如何变幻，中国人民始终同非洲人民同呼吸、共命运，中国始终尊重非洲、热爱非洲、支持非洲，同非洲国家走出了一条特色鲜明的合作共赢之路。当前，中非构建了健全的合作机制和广阔的合作平台，各领域务实合作不断深化拓展、提质升级，中非关系取得了举世瞩目的历史性成就，迈入了构建高水平中非命运共同体的新时代。

对待非洲朋友，中国讲一个“真”字。今年年初，中国援非盟非洲疾病预防控制中心总部（一期）项目竣工。这是中国在2018年中非合作论坛北京峰会上宣布的旗舰项目之一，是中非友好合作的生动例证。多年来，中国持续加强对非援助和合作，始终致力于把自身发展机遇同非洲发展机遇紧密融合，真诚希望非洲国家发展得更快一些、非洲人民日子过得更好一些。与此同时，中国对非合作绝不搞“明码标价”“暗箱操作”，不在对非援助中附加任何政治条件，不在对非投资融资中谋取政治私利。中国积极参与二十国集团（G20）缓债倡议，同19个非洲国家签署缓债协议或达成缓债共识，是G20成员中落实缓债金额最大的国家。正如塞内加尔驻华大使锡拉所说：“中国是非洲最可靠、最真诚的合作伙伴。”

开展对非合作，中国讲一个“实”字。中国始终把增进民生福祉作为发展中非关系的出发点和落脚点，坚持通过合作给中非人民带来看得见、摸得着的成果和实惠。近年来，在共建“一带一路”推动下，中非经贸往来日益密切、贸易规模稳步扩大。2022年，中国同非洲地区贸易总额达到2820亿美元，同比增长11.1%，创历史新高，连续13年保持非洲最大贸易伙伴国地位。与此同时，中非投融资合作不断推进。自2007年成立以来，中非发展基金累计对37个非洲国家决策投资近60亿美元，撬动中国企业对非投融资270亿美元，投资项目涉及基础设施、产能合作、农业民生等众多领域。当前，中非合作不断向全方位、多层次、高质量发展，走在国际对非合作前列。

加强中非友好，中国讲一个“亲”字。今年1月，中国外长新年首访非洲，延续了这项长达33年的美好传统，再度印证了中非深厚的传统友谊。中国和非洲国家向来是风雨同舟的好朋友、休戚与共的好伙伴、肝胆相照的好兄弟。在中非合作论坛框架下，从“十大合作计划”到“八大行动”再到“九项工程”，中非友好合作不断拓展、取得累累硕果；共建“一带一路”倡议提出以来，在非洲基本实现全覆盖，成为造福中非人民的共同繁荣之路；新冠疫情发生后，中非同心相向、守望相助，谱写了中非友好合作的新篇章……中非用实际行动表明，无论国际形势如何变化、个别势力如何干扰，中非合作共赢、共同发展的初心不会改变，中非携手构建更加紧密的命运共同体的决心不会动摇。

助力非洲发展，中国讲一个“诚”字。不久前，由中国企业承建的亚吉铁路刚刚迎来运营5周年纪念日。这条铁路连接埃塞俄比亚和吉布提，极大促进了非洲之角地区经济发展，成为中非合作的一个生动缩影。自中非合作论坛成立以来，中国企业已累计为非洲新建和升级铁路超过1万公里、公路近10万公里、桥梁近千座、港口近百个，累计创造超过450万个就业岗位，为非洲国家提升自主可持续发展能力，破解非洲发展瓶颈提供了切实有力支持。

当今世界正面临百年未有之大变局，面对新的机遇和挑战，中国和非洲更需要团结合作。相信在真实亲诚理念和正确义利观引领下，中非合作还将拥有更加广阔的合作空间，为增进全人类福祉、推动构建新型国际关系、推动构建人类命运共同体树立典范。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)