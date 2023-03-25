本报记者 严 瑜

图为近日，在巴西圣保罗举行的第27届南美多式联运展上，中国参展商推出的最新运输技术、产品和服务吸引了大批客商。

拉埃尔·帕特拉索摄（新华社发）

3月26日至31日，巴西联邦共和国总统卢拉将对中国进行国事访问。据巴西媒体报道，卢拉此次访华，率领了一支由240名商界代表组成的大型代表团。中国外交部发言人表示，巴西总统访华势必推动两国关系升级，同时为促进地区和世界发展发挥出积极作用。

近年来，中国和拉美国家持续开展高质量合作，高层互访密切，中拉关系飞速发展，进入平等、互利、创新、开放、惠民的新时代。

亮点不断 成果喜人

据埃菲社报道，巴西总统卢拉此次访华，随行商业代表团人数达到创纪录的240人。访问期间，中巴双方将举行一个商业论坛，四五百名企业家将参加，其中近一半是巴西商人。埃菲社引述巴西政府官员的话称，巴西渴望与中国建立多样化的贸易关系。

此前不久，中巴刚刚迎来一个好消息。2月，中国与巴西签署建立人民币清算安排的合作备忘录，巴西成为继阿根廷之后第二个与中国签署人民币清算服务的拉美国家。

“今年以来，中国与巴西等拉美国家关系可谓高开高走。从1月份习近平主席受邀向拉共体第七届峰会作视频致辞，到此次巴西总统访华，中拉高层交往亮点不断。同时，对中国提出的一系列重大倡议，拉美国家也积极响应并支持。”中国国际问题研究院拉美和加勒比研究所所长宋均营在接受本报记者采访时分析称。

进入2023年，中拉关系稳步提升，喜讯频传。中国海关总署数据显示，2022年中拉贸易总额再创新高，达4857.90亿美元，连续第二年突破4500亿美元，较2021年涨幅超过7%。

今年春节期间，中拉贸易的火热景象就是一个生动写照。智利车厘子、秘鲁蓝莓、乌拉圭牛肉等成为中国电商平台上的抢手年货，厄瓜多尔玫瑰、哥伦比亚绣球在“花城”广州热销。从中国百姓品尝“拉美味道”到拉美企业分享“中国机遇”，中拉务实合作给双方民众带来实实在在的利好。

南开大学历史学院教授王萍向本报记者指出，近年来，中拉经贸合作持续快速推进，成为中拉关系的压舱石和稳定器。2022年中拉经贸总额创下新高，再次印证了这一点。

“2022年，在新冠疫情、俄乌冲突等因素造成全球产业链供应链循环受阻、全球主要市场动荡加剧的背景下，中拉贸易总额逆势上涨，反映出中拉在经贸领域互为发展机遇的特质。此次巴西总统率团访华，规模之大远超预期，也从一个侧面体现出巴西等拉美国家希望在基础设施、科技、新能源、绿色经济、数字经济等诸多领域与中国进一步加强务实合作的迫切期待。”中国现代国际关系研究院拉美所副所长孙岩峰在接受本报记者采访时分析称。

基础深厚 互利共赢

拉美有这样一句谚语：“真正的朋友能够从世界的另一头触及到你的心灵。”近年来，中拉不断深化友谊，拓展合作，始终做彼此信任的好朋友、共同发展的好伙伴。

“中拉关系发展，具有多方面深厚稳固的基础：一是政治共识强烈，中拉之间没有任何历史遗留问题，政治上高度互信；二是经济互补性强，中拉经贸合作基础扎实，即便在新冠疫情期间，中拉克服不利影响，贸易额仍然稳步增长，展现出强劲韧性和发展势头；三是中拉人文交流深入推进，互相了解越来越深，民意基础不断夯实。”宋均营分析称，拉美国家清晰地看到，同中国加深各领域合作，完全符合中拉双方利益，也符合时代发展潮流。

孙岩峰也认为，中拉虽然相距遥远，却是天然的合作伙伴，双方都视对方为发展机遇。从产业结构来看，拉美具有良好的自然禀赋，是中国重要的能矿产品、农产品等原材料进口来源地；从发展阶段来看，中国当前正在推动国际产能合作，为中拉经贸合作走深走实提供更多动力。

“值得关注的是，拉美等发展中国家日渐认识到中国的发展道路、发展模式为广大发展中国家走向现代化提供了新路径、新选择。许多拉美国家期待与中国交流治国理政经验。对中国发展道路的认同，也是拉美国家与中国越走越近的重要原因。”孙岩峰说。

作为拉美国家重要的合作伙伴，中国始终尊重拉美人民自主选择发展道路，支持拉美加快一体化进程。近年来，中国倡导的构建人类命运共同体理念在拉美深入人心。

“中国在拉美地区的所作所为尊重我们的意愿，尊重我们的政策，中国一直对我们国家抱有非常尊重的态度。”阿根廷总统费尔南德斯赞同中国提出的一系列理念和倡议。他认为，中国尊重每个国家的主权和特质，提出的尊重多边主义等理念很有价值。“阿根廷有权与它认为友好的国家以及那些为它提供最佳发展机遇的国家建立联系。”

墨西哥尤卡坦自治大学学者帕梅拉·克里斯塔莱斯也认为，中国与拉美国家的合作建立在相互尊重、平等对话的基础上，出发点是满足拉美国家的主要发展需求。

前景光明 潜力巨大

巴西《论坛》杂志网站报道称，根据巴西外交部介绍的情况，预计此次卢拉访华期间，中巴双方将签署约20项协议，并可能还会增加，协议将涉及医疗卫生、农产品、教育、文化、金融、工业、科技等领域。报道认为，卢拉访华发出一个信号，即面对正在重塑世界格局的地缘政治海啸，巴西希望抓住最佳机会。

哥伦比亚对外大学国际关系学教授卡斯特里利翁·克里根认为，随着世界进入新的动荡变革期，全球经济减速。在这个时候，与中国的合作对拉美国家尤为重要。

“以此次巴西总统访华为契机，预计今后一段时间中拉关系发展将迎来新高潮。”孙岩峰分析称，未来中拉合作前景光明。在发展经验上，中拉将进一步互学互鉴；在经贸合作上，中拉将以原有互补性合作为基础，在高新科技、绿色经济、数字经济等方面进一步拓宽合作领域，提升合作质量；在全球治理上，预计今年以中拉为代表的发展中国家和新兴经济体将通过金砖、G20等平台，携手应对粮食安全、能源安全等全球性议题，为全球治理注入新的活力。

今年，适逢共建“一带一路”倡议提出10周年，中国将举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛。目前，已有21个拉美国家与中国签署“一带一路”合作谅解备忘录或合作文件。

王萍认为，中拉高质量共建“一带一路”合作蓬勃发展，共建“一带一路”将为中拉务实合作打开新的机遇之窗。“同时，目前中国正同多个拉美国家进行自贸协定谈判。其中，与厄瓜多尔的自贸协定谈判已经结束。这些自贸协定深受拉美国家欢迎，将对促进中国和拉美国家贸易投资持续、稳定、多元化发展发挥积极作用。”

“中国是最大的发展中国家，拉美是发展中国家最集中的大陆之一。中拉合作本质上是南南合作。中拉关系向好发展，可以为全球范围内的南南合作提供示范，有助于提升发展中国家在国际舞台上的发言权和影响力，推动全球治理体系向着更加公正、合理的方向发展。”宋均营说。

俄罗斯拉美和加勒比研究所主任德米特里·克拉夫佐夫在媒体刊文也指出，中拉合作将提升全球“南方国家”的影响力，全球“南方国家”将在未来国际政治和经济议程中发挥更大作用。

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