本报记者 张博岚

3月22日至23日，由中共中央宣传部、国务院新闻办公室主办，中国社会科学院、中央广电总台、中国外文局承办的第二届“民主：全人类共同价值”国际论坛在京举行。来自100多个国家、地区和国际组织的数百名中外嘉宾以线下线上相结合方式，围绕“民主与可持续发展”“民主与创新”“民主与全球治理”“民主与人类文明多样性”“民主与现代化道路”5个分议题展开讨论。

与会嘉宾认为，民主是全人类的共同价值，实现民主的形式多种多样。各国应当尊重世界文明多样性，尊重别国民主发展道路，加强交流互鉴，推动构建人类命运共同体。

瑞士日内瓦外交与国际关系学院教授阿尔弗莱德表示：“一个国家选择什么样的国家制度，是由这个国家的历史传承、文化传统、经济社会发展水平等决定的，是由这个国家的人民决定的。人民意愿充分表达，人民意愿有效实现，才是真正的民主。”

埃塞俄比亚国家对话委员会委员尤纳斯·阿达耶认为，一个国家是不是民主应该由自己的人民决定，如果以单一的标准去评价不同的政治形态，这本身就是不民主的。

中国社会科学院研究员房宁认为，民主是普遍的又是具体的，民主政治是各国人民根据自身需要追求自身权利和社会进步的实践结果。

“一个国家民主与否，应该由本国民众说了算，而不是由外部小圈子的人说三道四。”柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平指出，没有任何一个国家可以垄断民主的定义，正如俗语所说：“鞋子合不合脚，自己穿了才知道”。

美国《黑人议程报告》主编玛格丽特·金伯利说，一些自称“民主国家”的西方大国剥夺其他国家的民主权利，部分西方国家通过代理人战争、政变和经济制裁，干涉其他国家的民主进程。事实上，所有的民主形态和文明都应该得到尊重。

泰国前总理阿披实·维乍集瓦表示：“国际社会需要发挥建设性作用，坚持真正的多边主义，推动国际关系民主化。”

与会嘉宾表示，中国共产党提出和发展全过程人民民主，为中国式现代化凝聚了共识和力量。中国的民主之路越走越宽广，也为人类政治文明进步贡献了中国智慧。

“中国在过去几十年间，让数亿人摆脱贫困，这正是全过程人民民主的生动体现。”巴基斯坦参议院国防委员会主席穆沙希德·侯赛因认为，“中国一直尊重并帮助其他国家发展，中巴经济走廊是共建‘一带一路’的旗舰项目，是推动构建人类命运共同体的生动实践。”

“实现真正的民主需要社会稳定和经济发展。”哈萨克斯坦世界经济政治研究所高级研究员叶尔苏丹·然谢托夫表示，以中国全国两会为例，代表委员们讨论关乎中国经济社会未来发展的诸多事项，表明中国一直重视民主与发展的关系。

“民主的形式丰富多样，没有放之四海而皆准的模式。”赞比亚社会主义党主席弗雷德·蒙贝说，民主意味着人民的利益高于一切，在这方面，中国为世界树立了典范。具有鲜明中国特色的全过程人民民主，充分彰显了人民的主体地位。

“成功的民主应该是基于国家自身现实情况的。”香港中文大学（深圳）教授、前海国际事务研究院院长郑永年表示，“中国拥有自己的民主制度，这是最契合中国文明和现实情况的制度。”

“民主真正的障碍并不在于不同的民主模式，而在于傲慢、偏见和对其他国家探索自身民主化道路所怀有的恶意与敌视。”非洲政策研究所中国非洲研究中心主任丹尼斯·穆尼内表示，中国从未将自己的治理体系强加于其他国家，而是尊重其他国家的民主发展路径和模式。

中国人民大学马克思主义学院教授汪亭友表示：“中国用自己的行动和经验表明，民主并非只有西方一种模式，搞现代化也并非要走西方的老路。从国情和实际出发、独立自主探索民主和现代化道路是可行的。”

“构建人类命运共同体理念深刻地改变了世界，中国式现代化正在向我们展示人类社会现代化发展的又一种可能性。”泰国泰中“一带一路”研究中心主任威伦·披差翁帕迪表示，中老泰铁路等项目，让东盟国家能亲身体验东盟与中国经贸关系的发展以及获得感、幸福感的提升，这是东盟国家看得见、摸得着的。中国式现代化给予东盟国家新的思路，也将为世界爱好和平发展人士共同拥护。

葡萄牙中国观察研究所所长鲁翊君表示，中国式现代化的成功拓展，得益于中国民主制度的不断发展完善。“中国的民主道路越走越宽，为人类政治文明进步贡献了中国智慧。”

《 人民日报 》（ 2023年03月25日 03 版）

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