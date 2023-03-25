本报记者 周 輖

中国是世界上最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆。相似的历史遭遇、共同的历史使命把中国和非洲紧紧联系在一起，中非从来就是命运共同体。10年来，在双方领导人共同引领和推动下，中非携手并肩、互利合作，共同促进经济社会发展、造福双方人民，为推动构建新型国际关系、推动构建人类命运共同体树立了典范。

“为非中合作不断增添动力，让双方实现互利发展”

“中非虽然远隔重洋，但我们的心是相通的。”

“无论中国发展到哪一步，中国永远都把非洲国家当作自己的患难之交。”

2013年3月25日上午，坦桑尼亚尼雷尔国际会议中心大会议厅内座无虚席，习近平主席就任国家主席后首次出访非洲，在这里发表题为《永远做可靠朋友和真诚伙伴》的演讲。怀着对非洲人民的深情厚谊，习近平主席在演讲中全面阐述了新时期中非共谋和平、同促发展的政策主张——

“对待非洲朋友，我们讲一个‘真’字”；“开展对非合作，我们讲一个‘实’字”；“加强中非友好，我们讲一个‘亲’字”；“解决合作中的问题，我们讲一个‘诚’字”。

习近平主席在演讲中还首次提出“中非命运共同体”理念。台下一次次掌声，寄托着亿万非洲人民和中国人民共创未来的美好愿望。10年来，中非务实合作不断提质升级。

2015年12月，习近平主席出席中非合作论坛约翰内斯堡峰会，中非新型战略伙伴关系提升为全面战略合作伙伴关系。习近平主席表示，中方愿在未来3年同非方重点实施“十大合作计划”。

2018年9月，中非合作论坛北京峰会成功举行，中非双方一致同意构建更加紧密的中非命运共同体。习近平主席在峰会开幕式上宣布，未来3年和今后一段时间重点实施“八大行动”。

2020年，新冠疫情席卷全球。同年6月，习近平主席主持中非团结抗疫特别峰会并发表主旨讲话，阐述了疫情形势下推进中非合作、加强国际合作的重要政策主张，并宣布了对非抗疫援助、减缓债和复工复产等系列举措，受到非方高度赞誉。

2021年11月，习近平主席以视频方式出席中非合作论坛第八届部长级会议开幕式，宣布中非务实合作“九项工程”，再次彰显中方为非洲疫后经济复苏和实现可持续发展作出更大贡献的真诚意愿。

“中国将继续为非洲发展作出新的更大贡献，欢迎非洲搭乘中国发展的快车、便车，让中国发展成果更多惠及中非人民。”

“凡是对非洲有利的事情，我们都欢迎、都支持，全世界都应该尽力做、认真做。”

“无论国际风云如何变幻，中方加强中非团结合作的决心绝不会动摇。”

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习近平主席强调，中非关系最大的“义”，就是用中国发展助力非洲的发展，最终实现互利共赢、共同发展。

在中非关系发展的每一个关键时期，双方都能登高望远，找到中非合作新的契合点和增长点，推动中非关系实现新的跨越。10年来，从“十大合作计划”到“八大行动”再到“九项工程”，中非合作与时俱进，不断深化，相关项目得到高质量落实。中国已连续13年保持非洲最大贸易伙伴国地位，2022年中国与非洲国家进出口额为18786.04亿元人民币，同比增长14.5%。52个非洲国家和非盟委员会同中方签署“一带一路”合作文件。

坦桑尼亚《卫报》主编本杰明·麦格纳表示，共建“一带一路”倡议、联合国2030年可持续发展议程、非盟《2063年议程》以及非洲各国发展战略深度对接，“为非中合作不断增添动力，让双方实现互利发展，加速了非洲国家的现代化进程。”

非盟委员会主席法基说，在非洲争取民族独立和解放的斗争中，中国同非洲站在一起；在非洲加快发展振兴、更多参与国际事务的努力中，中国同非洲站在一起。我们珍视中方为非洲一体化、互联互通、自贸区建设提供的强有力支持，期待同中方一道，携手推进新时代中非命运共同体建设。

“始终尊重非洲人民的意愿、立足非洲各国的需求”

在中非合作论坛约翰内斯堡峰会上，时任非盟轮值主席、津巴布韦总统穆加贝曾这样精彩发言：“过去殖民者给非洲带来灾难，现在中国给非洲带来了新生。”

10年来，真实亲诚理念如同一盏明灯，持续指引中非关系行稳致远。10年来，中非合作硕果累累，发展的故事在非洲大陆上不断上演——

在埃塞俄比亚，仅仅两年多时间，首都亚的斯亚贝巴南郊曾经杂草丛生的荒地上，现代化大楼拔地而起。今年1月，中国援非盟非洲疾病预防控制中心总部（一期）项目正式竣工，这是非洲大陆第一所拥有现代化办公和实验条件、设施完善的全非疾控中心。非洲疾控中心首席地区协调员马埃达说：“非洲国家亟须改善医疗卫生基础设施，中国的援助及时且迅速。”

在肯尼亚，由中企投资开发建设的内罗毕快速路，去年7月底正式投入运营，大大缓解了道路拥堵，机场到市区的通行时间由原先的2小时缩短至20分钟。“我要向中国表示最衷心的感谢，让内罗毕及当地民众能够实现拥有良好交通网络的梦想。”肯尼亚交通部副部长姆布瓜说。

在布隆迪，胡济巴济水电站项目于去年9月竣工。此前，布隆迪已30多年没有新电站投产发电，缺电严重制约当地经济发展。这座水电站将帮助该国实现供电增加近1/3的目标。“现在有电了，我们也要像中国一样，努力奋斗，坚定走发展之路，实现全民‘包里有钱、库里有粮’的生活目标。”布隆迪总统恩达伊施米耶在竣工仪式上说。

在埃及，艾因夏姆斯大学工程学院里的鲁班工坊已运行两年多。“鲁班工坊让学生们掌握一技之长，帮助埃及青年拿到了开启幸福生活的钥匙。”工坊执行负责人阿瓦德说，实验室内崭新先进的设备都是从中国采购而来，为当地学生提供了实际操练的平台和机会，极大助力埃及职业教育的发展。

在莫桑比克，“北斗+无人机”的农技创新模式让加扎省赛赛市的农民尝到甜头。通过手机APP即可操作植保无人机按照设定的路径喷洒农药，种植效率大幅提高。种植示范户马辛格说，合作种植户的平均粮食产量已翻番，收益显著提升，“以前我家只有一间茅草屋，现在盖起了水泥房，家具家电都有。中国技术让我的生活发生了巨大变化。”

在卢旺达，农民咖啡公司自参加中国国际进口博览会以来，产品在中国市场知名度大大提升，公司合作伙伴不断拓展，并逐渐融入更大的国际市场。卢旺达驻华大使詹姆斯·基莫尼奥表示，进博会和线上销售平台的建立免去了卢旺达农民和中国消费者之间的中间商，当地咖啡豆种植户现在每售出一包咖啡就可以多赚4美元。

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据不完全统计，截至2021年底，中国已累计向非洲派出医疗队员2.3万人次，诊治患者2.3亿人次；2000年至2021年，中国企业利用各类资金帮助非洲国家新增和升级铁路超过1万公里、公路近10万公里、桥梁近千座、港口近百个；2005年至2021年，中国共举办160期减贫援外培训班，为非洲53国培训超过2700人次。中非人民越走越近，相知日深，心心相印的情谊历久弥坚。

“不带任何私利，也从不附加任何政治条件。中国对非合作始终尊重非洲人民的意愿、立足非洲各国的需求。”埃及外交事务委员会执行主任伊扎特表示，10年间，非中合作惠及双方人民，创造互利共赢。

“为维护世界和平安全、促进共同发展贡献中国智慧和力量”

“中非关系为什么好？中非友谊为什么深？”习近平主席指出，关键在于中非双方缔造了历久弥坚的中非友好合作精神，那就是“真诚友好、平等相待，互利共赢、共同发展，主持公道、捍卫正义，顺应时势、开放包容”。

中国始终认为，世界上没有放之四海而皆准的发展模式，各方应该尊重世界文明多样性和发展模式多样化。中国始终坚持，非洲是非洲人的非洲，任何国家发展同非洲关系，都应该尊重非洲的尊严和自主性。

中方提出“非洲之角和平发展构想”，并推动召开首次非洲之角和平会议。地区各国就联合应对安全、发展和治理挑战发表联合声明，强调愿秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，建设“消弭枪声”、持久和平的非洲之角。

中方率先支持非盟加入二十国集团，支持增强非洲国家在联合国安理会等国际组织中的代表性和发言权，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。

“中方支持地区国家探索符合自身国情的发展道路，用非洲人的方式妥善处理各种民族、宗教、地域纠纷，构建团结、稳定、和谐的发展环境。”肯尼亚非洲政策研究所所长彼得·卡戈万加表示，和平与发展相辅相成、密不可分。中国是和平发展理念的坚定践行者，为支持地区国家应对安全、发展、治理三重挑战，提出“非洲之角和平发展构想”，并任命外交部非洲之角事务特使，“中国为维护世界和平安全、促进共同发展贡献中国智慧和力量”。

在尼日利亚和平与冲突解决研究所研究员奥拉莱坎·巴巴通德看来，中国坚定支持真正的多边主义，为包括非洲国家在内的全世界带来繁荣。扩大和深化多边及区域合作，可以更好解决困扰非洲大陆的恐怖主义、饥饿、贫穷、不公正、不平等问题。

今天，中国共产党带领中国人民成功推进并拓展的中国式现代化，展现了不同于西方现代化模式的新图景，深刻改写着世界现代化版图，为发展中国家走向现代化提供宝贵经验启示、全新路径选择。“中国式现代化的新图景，为包括非洲国家在内的广大发展中国家提供了有益借鉴和机遇。”南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃说，非中之间通过共建“一带一路”等平台进行的投资与贸易增长潜力巨大，“非中合作前景广阔”。

“中国的经济发展不仅给发展中国家带来了机会，也带来了信心。”来自刚果（布）的留学生查尔斯目前就读于山西大学，他准备学成后回国建设家乡，“希望我的同胞们都能过上更好的生活”。

苏丹喀土穆大学孔子学院苏方院长奥斯曼说，中国一直在帮助非洲共同进步，在众多国际场合持续为非洲人民发声。“非洲各国将继续同中方共同努力，不断推动非中关系迈向新的历史阶段。”

“真实亲诚理念将凝聚起非中27亿人民的磅礴力量，不断推动构建高水平非中命运共同体。”摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴认为，中方支持非洲自贸区建设并同非洲国家探讨非中自贸合作，扩大非洲商品对华出口，将为非中合作转型升级注入新的动力。

无论国际风云如何变幻，无论中国发展到哪一步，中国始终同非洲等广大发展中国家站在一起，永远做非洲的真诚朋友和可靠伙伴。站在新的历史起点上，中非携手构建更加紧密的中非命运共同体，将更好造福中非人民，为建设更加美好的世界作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2023年03月25日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)