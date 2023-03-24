总台央视记者：据报道，22日，美国国务卿布林肯称中国是联合国教科文组织最大的贡献者，拥有巨大影响力。美国不参与其中，就失去了塑造该组织行为的机会。美国应重返联合国教科文组织，这十分重要。请问中方对此有何评论？

毛宁：美国曾两次退出联合国教科文组织，对教科文组织的工作造成了消极影响。如果美国想要重返联合国教科文组织，我们希望其初衷是承担国际责任，履行国际义务，支持多边主义，促进国际合作。同时，美方应当检讨毁约退群、大搞“美国优先”的错误行径，展现遵守国际规则、尊重国际法治的善意和诚意。如此方能取信于国际社会，并得到联合国教科文组织成员的支持。

国际机构是开展国际合作的平台，不是推行地缘博弈的战场。如果美方真心客观评价中国在联合国教科文组织的积极作用，我们表示欢迎。但是，如果美方为了平衡、限制中方影响而重返教科文组织，只会让各方质疑美方是换汤不换药，仍旧把“美国第一”置于国际公益之上。

深圳卫视记者：据媒体报道，柬埔寨首相洪森近日公开表示，中国的发展让柬埔寨乃至整个东盟获利，没有谁能削弱或阻挡中国的发展。此外，我们还注意到，洪森强调恶性竞争只会互相残杀，加强合作才能互利共赢，柬埔寨不会同任何国家“结伙”遏制打压另一个国家。请问中方对此有何评论？

毛宁：我们注意到洪森首相的有关表态。这充分反映了地区国家要和平不要冲突、要合作不要对抗、反对胁迫霸凌的心声。这也充分说明，在地区拉帮结伙，强推“脱钩断链”，是不得人心的。

中方始终秉持“亲诚惠容”理念，不断深化同地区国家互利合作。去年《区域全面经济伙伴关系协定》生效之后，带动中国同东盟贸易额大幅增长了15%。特别是东盟国家最关心的农产品输华总额大幅增长了21.3%，柬埔寨龙眼、越南鲜食榴莲、老挝百香果等农产品纷纷出现在中国老百姓的菜篮子里。

中国始终倡导和推动开放型世界经济，将加快高水平对外开放，推进高质量发展，为包括周边国家在内的世界经济复苏和增长提供持续的动力。

路透社记者：TikTok首席执行官周受资昨天出席美国国会听证会，接受一系列问题的质询，如中国对TikTok的潜在影响，及是否会与字节跳动公司分享美国公民的数据。发言人对此有何评论?

毛宁：我们注意到TikTok的有关表态。我想强调的是，中国政府高度重视并依法保护数据隐私与安全，从来没有也不会要求企业或个人以违反当地法律的方式为中国政府采集或提供位于外国境内的数据、信息和情报。

美国政府迄今没有提供任何证据证明TikTok威胁美国国家安全，却一再对有关企业做“有罪推定”和无理打压。我们注意到，有美国国会议员表示，寻求禁止TikTok是“仇外的政治迫害”。美方应切实尊重市场经济和公平竞争原则，停止无理打压别国企业，为各国企业在美投资经营提供开放、公平、公正、非歧视的环境。

《北京日报》记者：据报道，日前蒙古国总理奥云额尔登在接受英国《泰晤士报》记者采访时表示，蒙方反对冷战思维，不愿看到大国对抗。如果美英澳三方安全伙伴关系把开发核潜艇的钱用于帮助发展中国家，将会更有意义。请问中方对此有何评论？

毛宁：中方注意到有关报道。蒙古领导人的表态反映了地区国家特别是发展中国家求和平、谋合作、促发展的共同心声，充分说明某些国家煽动阵营对立、制造地区动荡紧张的行径不得人心。希望有关国家认真倾听国际社会呼声，顺应时代潮流，摒弃冷战思维，多做有利于地区和平、稳定与发展的事。

《中国日报》记者：据报道，沙特与叙利亚近期已就重新开放两国大使馆达成一致，两国使馆预计将于4月下旬恢复工作。中方对此有何评论？

毛宁：中方对叙利亚和沙特就重新开放两国使馆达成一致表示欢迎。叙利亚回归阿拉伯大家庭，有利于阿拉伯国家实现团结和振兴。我愿再次强调，中方坚定支持阿拉伯国家加强团结协作，增强战略自主，共同促进地区的和平、稳定与发展。

俄新社记者：有很多报道称，习近平主席从俄罗斯回国后将与乌克兰总统泽连斯基通话。你能否提供更多信息？

毛宁：在乌克兰问题上，中方同各方都保持着沟通。关于你提到的具体问题，我没有可以提供的信息。

路透社记者：据报道，洪都拉斯将宣布与中国建交，与台湾“断交”。发言人对此有何评论？

毛宁：我的同事昨天已经回答了这个问题。正如我们此前所讲，坚持一个中国原则是国际大义、人心所向、大势所趋，中方欢迎洪都拉斯政府关于发展对华关系的积极表态，愿在平等和相互尊重基础上同洪都拉斯建立和发展双边关系。

彭博社记者：我们了解到，新加坡总理李显龙、马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣将于下周出席博鳌亚洲论坛年会。还有哪些国家领导人将出席本届年会？

毛宁：博鳌亚洲论坛年会将于下周举行。具体情况请你保持关注。

彭博社记者：中方发布了《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，习近平主席也已结束对俄罗斯的国事访问，下一步中方将会如何推动实现停火？中方是否已要求俄从乌克兰撤军？

毛宁：在乌克兰问题上，中国始终是政治解决危机的倡导者，也是劝和促谈的推动者。我们一直在为此发挥积极作用，同各方保持着沟通。习近平主席访俄的情况我们详尽地发布了消息，两国元首共同签署并发表了联合声明。你可以查阅。

《环球时报》记者：据美国白宫官网消息，针对中俄领导人签署的《2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明》一事，美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员柯比22日在记者会上称，美方不支持任何阻止国际社会孤立俄罗斯的做法，不支持任何振兴俄罗斯经济或使其更加健康的努力，也不支持任何为俄罗斯继续“屠杀”乌克兰人提供便利的做法。发言人对此有何评论？

毛宁：中俄元首共同签署《2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明》，是对下阶段两国重点领域合作作出的顶层设计和规划部署。中俄关系基于不结盟、不对抗、不针对第三方，双方开展互利合作造福于两国人民，也有利于世界。这是坦荡的君子之交，与美国大搞霸权霸道霸凌，拼凑封闭排他、自私狭隘的小圈子形成鲜明对比。

乌克兰危机问题上，中方一贯遵循联合国宪章宗旨和原则，秉持客观公正立场，积极劝和促谈，始终坚定站在和平一边，站在对话一边，站在历史正确一边，我们为政治解决乌克兰危机发挥了建设性作用。反观美国，不仅拱火浇油，还阻挠别国劝和促谈努力，用心何在？

(责编：杨光宇、牛镛)