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社科院专家：中巴可在多个领域深化合作

2023年03月24日20:08 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京3月24日电（记者鲁扬）巴西总统卢拉即将对中国进行国事访问。中国社科院拉美研究所巴西研究中心副秘书长何露杨对人民网记者表示，中国和巴西同为发展中大国和重要新兴市场国家，互为全面战略伙伴。在贸易、投资、科技和全球治理等领域，中巴两国都可以加深合作。

何露杨认为，中巴关系的务实稳健发展有助于塑造南南合作典范、解决全球治理赤字难题，为促进地区和世界的稳定与繁荣作出新的贡献。

巴西是中国在拉美最大的贸易伙伴，而中国已连续14年成为巴西最大贸易伙伴。何露杨认为，中国长期保持巴西最大贸易伙伴地位，双边经贸增长对于巴西国家发展与社会进步意义重大。此外，两国合作潜力及双边关系的上升空间巨大，尤其是在可持续发展和科技创新领域。

据巴西媒体报道，卢拉此次访华将聚焦加深对华经贸关系及推进两国技术合作等议题。“这充分体现中巴合作的深度和广度，反映卢拉政府对于两国关系怀有更高期待，希望进一步深挖双边合作的潜力。”何露杨对记者表示。

何露杨补充说，除了经贸、科技等领域的合作外，在环境议题上，可推动中巴能源转型合作，发挥巴西可再生能源优势，加强中巴绿色农业交流合作；在全球治理领域，两国可加强在金砖国家合作机制、二十国集团、联合国等多边机制中的协调与配合，在应对气候变化、国际发展合作、全球安全合作，尤其是能源与粮食等议题上携手打造发展中大国开展南南合作、引领全球治理的标杆。

(责编：刘洁妍、吴成良)

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