新华社北京3月24日电 题：以中国之治作答时代之问——新时代中国为人类发展进步作出探索和贡献

新华社记者

当今世界变乱交织，“世界怎么了、我们怎么办”的时代之问在全球回响。中共二十大系统总结中国之治的“成功密码”，擘画中国未来发展的宏伟蓝图，不仅开启了中国亿万人民奔赴充满光荣和梦想的远征，也以胸怀天下的切实行动积极作答时代之问、回应世界关切，为国际社会提供多维度的中国智慧、中国方案。

全面贯彻党的二十大精神开局之年，今年的中国两会再度吸引世界目光，大批外国记者来华报道。从不少外媒的报道可以看出，国际社会对中国之治背后的价值取向和运行逻辑有了更深、更全面的感知和认识。这是对中国之治的认可，也是对中国新作为的期待。墨西哥《先驱报》说，中国治理模式日益成为全球发展和国际关系中的一个重要因素。

中国式现代化为人类探索现代化道路提供新助力

“中国式现代化，打破了‘现代化=西方化’的迷思，展现了现代化的另一幅图景，拓展了发展中国家走向现代化的路径选择，为人类对更好社会制度的探索提供了中国方案。”

中共二十大召开后，中国式现代化成为国际社会热词。新华社近期面向海外专家、学者和政商界人士开展问卷调查，“中国式现代化”是国际社会最想要深入了解中国的内容之一。

中国式现代化树立了独立自主迈向现代化的典范，给后发国家实现现代化注入信心。实现现代化，是世界各国人民的共同追求。但迄今为止，完成工业化的发达国家和地区的人口总和不到10亿人，大多数发展中国家仍未能跨过现代化门槛。一个拥有14亿多人口的国家整体迈入现代化，这将是人类历史上前所未有的壮举，具有巨大的世界意义。新西兰商学院院长黄伟雄认为，中国式现代化的每一步跨越都将产生世界性影响。贝宁总统塔隆表示，“中国树立了榜样，给了我很多启发。”中国道路、独立自主和善治激励着所有发展中国家，“中国榜样”表明，发展是各国都可以努力实现的。

中国式现代化破解了人类社会发展的诸多难题，给人类现代化事业提供了宝贵的实践经验。回顾探索历程，独立自主、人民至上、和平发展、开放包容、团结奋斗……一个个现代化“关键词”浓缩着中国共产党带领中国人民百年探索和艰辛实践的经验，给世界各国特别是广大发展中国家带来重要启示。新加坡国立大学东亚研究所助理所长陈刚认为，中国式现代化是一种新的发展模式，对国情相近或处于相似发展阶段的其他国家具有借鉴意义。

中国高质量发展为世界共同繁荣注入新动能

中国好，世界才会更好。中国经济发展再上新台阶，国内生产总值增加到121万亿元，五年年均增长5.2%，在高基数基础上实现了中高速增长、迈向高质量发展。报道中国两会的印度《孟买信使报》记者西塔拉姆说，世界看到了中国积极的发展势头和中国经济转型升级带来的广阔机遇，中国经济高质量发展将为世界注入稳定性和正能量。

围绕高质量发展，中国部署了构建高水平社会主义市场经济体制、建设现代化产业体系、全面推进乡村振兴、促进区域协调发展、推进高水平对外开放等战略，擘画了制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国等蓝图……这一系列高质量发展的政策、战略，顺应中国发展转型之需，为世界创造新发展红利。德国经济界人士费利克斯·萨默维尔-沙尔夫说，中国繁荣发展将惠及世界。

中国坚定不移推动高质量发展，推进供给侧结构性改革，加快新旧动能转换，激发市场创新活力和绿色发展动力，给全球企业开辟投资新蓝海。国际知名会计师事务所德勤中国主席蒋颖说，外资企业刚刚进入中国时，把中国看作“世界工厂”，随后逐步设立研发中心，不断提升在华产业链附加值。如今，中国市场需求持续扩大、加速转型，推动外资企业新一轮“本地化”进程，使其努力提升产品和技术竞争力，形成了中外企业竞合、共进的局面。

中国高水平对外开放与世界共享发展新机遇

中国的发展惠及世界，中国的发展离不开世界。新华社海外问卷调查显示，“推进高水平对外开放”是海外人士对中国未来发展规划和举措高度关注的热点。

中国扎实推进高水平对外开放，发挥市场和资源优势发展自身，以切实开放举措为世界提供宝贵合作契机与更大发展空间。如今，中国成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴，货物贸易总额居世界第一，吸引外资和对外投资居世界前列，形成更大范围、更宽领域、更深层次对外开放格局。《世界开放报告2022》显示，2012至2020年，中国开放指数提高了5.6%，“成为推动经济全球化的重要力量”。

出台外商投资法实施条例，不断优化外商投资环境；持续放宽外资市场准入，制造业领域基本全面放开，金融等服务业开放水平不断提升；统筹推进21个自由贸易试验区和海南自由贸易港建设，对接国际高标准经贸规则；举办服贸会、进博会、消博会等一系列国际经贸盛会，为企业搭建汇聚八方的交流融汇平台；高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，持续推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》《数字经济伙伴关系协定》……中国开放的大门越开越大、环境越来越好、服务越来越优，将继续为世界提供中国机遇，展现大国开放融通的胸怀。

“事实证明，中国是全球发展的稳定支柱。”塞尔维亚资深外交官日瓦丁·约万诺维奇说，中国人民凝心聚力、开拓创新，集中力量推动本国发展，并将自身发展置于全球整体发展之中，为世界其他国家发展注入动力，增进世界人民福祉。

中国负责任大国担当为世界光明未来贡献正能量

“各国要树立人类命运共同体意识，倡导和平、发展、合作、共赢，让团结代替分裂、合作代替对抗、包容代替排他，共同破解‘世界怎么了、我们怎么办’这一时代课题，共渡难关，共创未来。”

从提出构建人类命运共同体理念，到提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，从推动共建“一带一路”到推动建设开放型世界经济……中国理念和行动顺应时代潮流和国际社会人心，体现了中国的责任担当。老挝老中合作委员会副主席赛萨纳说，“共建‘一带一路’倡议和推动构建人类命运共同体理念，把各国更紧密地联系在一起，为促进世界和平发展、互利共赢提供了新思路、新方案、新机遇”。

无论百年未有之大变局如何演进，世界之变、时代之变、历史之变如何展开，中国都始终坚定站在历史正确的一边、站在人类进步的一边，与世界各国携手努力，为维护世界和平、实现共同发展的进步事业不断作出新的贡献。伊朗中国问题专家穆罕默德·礼萨·马纳菲说，中国坚持和平、平等、友好的外交政策，体现了“让我们共同发展”的价值取向。南非广播公司网站刊文指出，中国的崛起已使全世界把目光投向东方，寻找一个承诺共同发展与合作的有保障的未来。

“只要共行天下大道，各国就能够和睦相处、合作共赢，携手创造世界的美好未来。”展望未来，新征程上的中国将继续做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、人类文明进步的促进者，“为人类谋进步、为世界谋大同”的使命担当将一以贯之。

(责编：刘洁妍、吴成良)