新华社布达佩斯3月24日电 专访：人类命运共同体理念代表中国对世界发展的美好愿景——访匈牙利专家霍尔瓦特

新华社记者陈浩

匈牙利约翰·冯·诺伊曼大学欧亚中心主任霍尔瓦特·列文特日前接受新华社记者采访时说，习近平主席提出的构建人类命运共同体理念代表了中国对世界发展的美好愿景。

霍尔瓦特自2005年至2017年在中国学习、工作和生活。2015年至2017年，他出任匈牙利驻上海总领事。霍尔瓦特对中国政治和外交颇有研究，去年出版了中国“一带一路”倡议研究专著《中国地缘政治思想》。

霍尔瓦特说，他第一次听到习近平主席提出人类命运共同体理念时正在中国。“我当时的感受就是，这一理念代表中国为了世界和平、合作与和谐所做的努力。”

人类命运共同体理念之后，中国又相继提出“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议。在霍尔瓦特看来，这一系列理念、倡议和相关举措都表达了对世界不同国家和文明之间能够相互尊重、平等相待、共同发展、合作共赢的期许。

“世界发展走向不应仅仅由少数国家决定，而应由世界各国共同决定。”霍尔瓦特说，大部分国家都支持建立多极世界，中国提出的“一带一路”倡议得到了众多国家响应。

习近平主席多次提到，各国都需要走符合本国国情的发展道路，霍尔瓦特对此深有感触。他说：“中国在五千年历史中从来没想要把自己的意志强加给其他国家。每个文明都有自己的历史和文化，不能仅从西方视角和思维模式去理解其他国家的内政和外交政策，更不能把一个国家的制度复制到另一个国家。”

霍尔瓦特说，近年来，匈中关系越来越密切，两国政府在很多问题上有着共同或相似立场。2015年，匈牙利成为第一个与中国签署“一带一路”合作文件的欧盟国家。目前，连接匈牙利首都布达佩斯和塞尔维亚首都贝尔格莱德的匈塞铁路建设正在顺利推进。霍尔瓦特表示，非常期待这个项目能够早日完成，使匈牙利人民从中受益。

在霍尔瓦特看来，中国历史悠久的传统文化值得骄傲，21世纪的中国更是在很多方面令世人赞叹。他说，随着“一带一路”合作不断推进和深入，希望中国先进的数字金融和高铁等领域技术能推广到更多国家，造福世界人民。

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