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专访：构建人类命运共同体理念符合世界发展的逻辑——访埃及前总理谢拉夫

2023年03月24日18:26 | 来源：新华网
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　　新华社开罗3月23日电 专访：构建人类命运共同体理念符合世界发展的逻辑——访埃及前总理谢拉夫

　　新华社记者姚兵

　　埃及前总理埃萨姆·谢拉夫日前在首都开罗接受新华社记者专访时说，构建人类命运共同体理念符合世界发展的逻辑，具有十分重要的现实意义。在纷繁复杂的全球形势下，构建人类命运共同体是人类生存发展的必然选择，世界需要携手应对全球性挑战和威胁。

　　过去10年，谢拉夫曾30余次访华，足迹遍布中国10多个省区市。他说，10年间，中国不仅在脱贫、反腐、环保等方面取得非凡成就，在对外关系领域取得的成就也令人赞叹。

　　谢拉夫长期关注和研究构建人类命运共同体理念和共建“一带一路”倡议。“10年前，当中国提出构建人类命运共同体理念时，我就开始关注和研究。”他说，当前，在单边主义、保护主义和霸权主义不断冲击国际秩序的背景下，“我对构建人类命运共同体理念有了更深刻的理解”。

　　谢拉夫说，近年来，金融危机、气候变化、新冠疫情和乌克兰危机等不断给人类带来挑战，“解决这些危机需要全球合作应对”。

　　在谢拉夫看来，要想更好实现全球发展与安全，离不开公正合理的全球治理。“构建人类命运共同体理念得到广泛认同，有利于改善国际关系，加强全球治理，促进全球发展与安全。”

　　“然而，少数国家向外界发出误导信息，试图通过精心设计的舆论战来维持其在单边主义中的优势地位。”谢拉夫说。

　　谢拉夫认为，埃及外交政策与构建人类命运共同体理念有着许多共通之处，这包括倡导和平、始终支持多边主义和推进公正合理的全球治理等重要主张。（参与采写：刘佳琪）

(责编：刘洁妍、吴成良)

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