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朝鲜进行新型潜水式攻击武器系统试验

2023年03月24日18:26 | 来源：新华网
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　　新华社首尔3月24日电　朝中社24日报道，朝鲜近日进行新型潜水式攻击武器系统试验，旨在应对国家安全面临的“严重挑衅”。朝中社称，美国和韩国反朝战争演习导致朝鲜半岛军事政治形势逼近难以逆转的危险地步。

　　报道说，朝方21日向东部海域派出“海啸”核无人潜水攻击艇，沿预设航线在80米至150米深度潜航约59小时，于23日到达假想敌港水域目标点，对试验战斗部进行水下爆破。此次训练验证了该武器系统的可靠性和安全性。

　　朝中社说，这种潜水式核战略攻击武器系统旨在“隐秘潜航至作战水域，通过水下爆炸造成超强力放射性海啸，从而破坏消灭敌方军舰编队和主要作战港口”。该武器系统于2012年开始研发，已进行过数十次不同形式的最终阶段试验，可在任何海岸、港口或用拖船投入作战。

　　此外，朝方于22日进行了战略巡航导弹发射训练。据报道，朝方当日向东部海域发射两枚“箭矢-1”型和两枚“箭矢-2”型战略巡航导弹，沿预定模拟轨道飞行后精确打击了目标。

　　朝鲜最高领导人金正恩指导了上述军事活动，并再次警告美韩停止反朝战争演习活动。

(责编：刘洁妍、吴成良)

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