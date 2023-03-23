新华社北京3月23日电（记者王宾、邵艺博）针对近期美国硅谷银行倒闭引发全球金融市场动荡，外交部发言人汪文斌23日表示，中方敦促美方采取负责任的宏观经济政策，避免激进政策调整产生严重负面外溢影响，重蹈2008年金融危机的覆辙。

当日例行记者会上，有记者问：近期，美国硅谷银行倒闭，成为自2008年金融危机以来美国最大的银行倒闭事件。另据美媒报道，美当前至少有186家银行存在与硅谷银行类似的风险。相关事件引发国际金融市场动荡。中方对此有何评论？

汪文斌说，中方正密切关注相关动向。当今世界，全球金融系统高度关联，美国的银行出问题绝不是美一家之事，美硅谷银行事件已引发全球金融市场动荡。

他表示，中方希望美方增强透明度，同国际社会加强沟通，把风险到底有多大、后续如何处置、外溢影响如何最小化等一系列国际社会普遍关注的问题讲清楚，这是美方的责任，也是国际社会的期待。

“美元作为国际货币，美国的货币政策不应只锚定国内经济调控目标，更要谨慎评估其负面外溢效应。”汪文斌说，中方敦促美方采取负责任的宏观经济政策，切实稳定市场预期和投资者信心，避免激进政策调整产生严重负面外溢影响，重蹈2008年金融危机的覆辙。中方也敦促有关国家金融监管部门切实采取措施保护好包括各国储户在内的所有客户的资金安全。

汪文斌说，中方愿同其他经济体一道加强宏观经济政策协调，共同维护国际经济金融稳定。

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