新华社日内瓦3月22日电 中国代表22日在联合国人权理事会第52届会议一般性辩论发言，坚决回击西方国家抹黑诬蔑，揭批西方人权劣迹和虚伪面目。

中方表示，中国坚持以人民为中心，坚持“国家尊重和保障人权”的宪法原则，坚持把14亿多中国人民的幸福生活作为最大的人权，通过走中国式现代化道路，不断推动人权事业发展。中国人民的获得感、幸福感、安全感不断增强，中国人权事业取得的成就有目共睹。

中方指出，各国历史文化传统、具体国情、人民诉求千差万别，世界上不存在定于一尊的人权保障模式。一些国家出于政治目的，编造散布虚假信息，在人权理事会翻炒涉华问题，企图借此攻击抹黑中国、打压遏制中国发展。这些图谋注定不得人心，注定碰壁。近百国在人权理事会以不同方式明确表达在涉疆、涉藏、涉港等问题上对中国的支持；人权理事会第51届会议坚决拒绝涉疆决定草案。这些都充分表明了国际社会的人心向背。

中方强调，那些诬蔑中国的国家最应该做的，是采取切实行动解决本国存在的种族主义、枪支暴力、毒品犯罪、强迫劳动、性暴力性剥削等严重人权问题；停止侵犯非洲人及非洲人后裔、穆斯林、难民移民、土著人、妇女儿童等少数和弱势群体权利；摒弃在国际上穷兵黩武、霸权霸道的做派，解除所有对发展中国家的非法单边强制措施，停止借口人权干涉别国内政、破坏地区稳定。

中方指出，日本政府决定向海洋排放核污染水，严重损害全球生态环境安全和各国人民生命权、健康权，中方对此深表关切，敦促日方切实履行应尽国际义务，以公开、透明、科学、安全方式处置核污染水。

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