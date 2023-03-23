新华社华盛顿3月22日电（国际观察）美联储再次加息或加剧银行业动荡

新华社记者许缘

美国联邦储备委员会22日宣布加息25个基点，并表示近期两家美国银行关闭引发银行业动荡对经济影响程度尚不确定，控制通胀仍是美联储关注重点。分析人士认为，美联储加息或进一步加剧银行挤兑恐慌，令银行业危机持续。

美联储当天结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.75%至5%之间，为2007年9月以来最高水平。在当天发布的声明中，美联储表示，“一些额外的政策收紧可能是适当的”，以便获得足够严格的货币政策立场，帮助通胀率恢复至2%的长期目标。

值得注意的是，美联储当前政策立场较月初有显著变化，放弃了暗示持续加息的相关表述。本月初，美联储主席鲍威尔曾表态，将在必要时加快加息步伐。而在22日发布的最新一期经济前景预期中，联邦公开市场委员会18名成员中，有10名成员预计年内利率将升至5%到5.25%之间。这也意味着美联储今年内或再加息一次。

美联储态度的转变反映出近期硅谷银行和签名银行关闭产生的影响。鲍威尔当天在新闻发布会上表示，事件发生后，美联储官员曾考虑过暂停加息。但鉴于目前数据显示“通胀压力继续走高”，官员们在继续加息方面的共识更强。

在声明中，美联储强调美国的银行体系仍健全且有弹性。鲍威尔也表示，两家银行关闭后，美联储出台了新的银行定期融资计划，加之美联储常设的贴现窗口，能有效满足一些银行面临的融资需求，保证充足的流动性。

但美国财政部长耶伦日前承认，美联储持续加息是导致银行接连关闭的主因。在高利率环境下，这些银行所持债券等金融产品价值急速缩水。去年3月以来，美联储已连续加息9次，累计加息幅度达475个基点。

耶伦认为，当前“危机”已引发银行业传染性挤兑，可能对美国银行体系和经济产生重大影响。她说，联邦政府有必要“重新审视现行银行监管制度并考虑其是否适合银行业眼下面临的风险”。

个人理财咨询网站Bankrate的数据显示，在美联储迅速提高短期利率的背景下，货币市场共同基金提供的利率已持续接近4.5%，但日前美国全国平均储蓄存款利率仍不足0.3%。

《华尔街日报》撰文指出，硅谷银行的关闭可能促使更多储户和企业将资金从收益率较低的银行账户转移到收益率较高的货币市场基金，加剧银行挤兑风险。

摩根大通发布的最新流动性报告显示，在硅谷银行关闭后的一周内，大量储户陷入恐慌，美国银行业损失了近5500亿美元存款。

面对流动性紧张压力，美国银行业向美联储借款额创历史新高。美联储数据显示，截至15日的一周，银行从美联储借款总额达1528.5亿美元，远高于前一周的45.8亿美元和2008年金融危机期间1110亿美元的单周峰值。同时，自美联储12日宣布新的银行定期融资计划后，符合条件的储蓄机构3天内通过该计划贷款高达约119亿美元。

纽约联储前高管、资产管理公司PGIM固定收益公司首席全球经济学家达利普·辛格认为，美国正面临一场“规模庞大的信贷紧缩”。

知名美联储观察家、萨桑·加赫拉马尼宏观经济咨询公司首席经济学家蒂姆·杜伊在一份报告中写道，美联储面临政策风险。如果在美联储加息的同时银行关闭数量成倍增加，那么“政治后果将非常严重”。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)