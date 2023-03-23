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美疾控中心：美国耳念珠菌感染病例数持续上升令人担忧

2023年03月23日16:42 | 来源：新华网
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新华社洛杉矶3月22日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心日前发布公报说，美国耳念珠菌感染病例数每年持续上升，其中2020至2021年在医疗保健机构以“惊人速度”传播。这种病菌对多种抗真菌药物具有耐药性，已成为紧迫的公共卫生威胁。

美疾控中心介绍说，耳念珠菌不会对健康人构成威胁，但患重病、接受侵入性医疗设备治疗以及长期或频繁在医疗保健机构住院的人群感染风险增加。它可引发严重的侵入性感染，包括血流感染、伤口感染和耳部感染等。耳念珠菌对多种抗真菌药物具有耐药性，容易在医疗保健机构中传播，并可能导致高死亡率。

据介绍，美国于2016年发现首例耳念珠菌感染病例，此后临床病例数每年持续增长。2019年全美报告耳念珠菌感染病例476例，2021年感染病例达1471例，2022年病例数继续增加。2019年至2021年，全美共有17个州首次发现耳念珠菌病例。

美疾控中心流行病学家梅根·莱曼表示，耳念珠菌病例数的快速增长及其传播地域范围的扩大令人担忧，这凸显了开展持续监测、增强实验室能力、提高诊断效率以及加强感染防控的重要性。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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