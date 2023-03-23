新华社联合国3月22日电 中国常驻联合国代表团临时代办戴兵22日在保护水基础设施阿里亚模式会议上发言，强调要坚持政治解决热点问题，从根本上消除武装冲突对水资源以及水基础设施造成的损害。

戴兵指出，武装冲突对水资源安全带来巨大挑战。世界上许多战乱地区遭受严重供水危机，令人民生活雪上加霜。国际社会要积极推动热点问题的政治解决，从根本上消除武装冲突对水资源、水基础设施造成的损害。中方支持联合国加大对调停工作的投入，希望联合国秘书长在“新和平纲领”中将调停放在重要位置。

戴兵表示，冲突当事方要以民众福祉为重，严格遵守国际人道法，避免攻击供水基础设施，就恢复供水服务开展对话合作，并积极配合国际人道机构有关工作，尽最大努力保障供水安全。联合国维和行动可以在安理会授权范围内，为人道机构相关工作提供安全保护，并在履行好核心授权的前提下，根据当地实际，开展供水民生项目。

戴兵说，国际社会应向发展中国家积极提供技术和资金援助，加强经验分享交流，修建完善的水基础设施。中方积极向广大发展中国家提供水利建设援助，联合开展水资源综合管理、节水灌溉等领域的能力建设、科学研究等务实合作，积极支持各国水利事业发展。长期以来中国大力支持非洲国家开展打井供水项目，积极帮助科特迪瓦、喀麦隆、埃塞俄比亚、吉布提等国建设供水系统，切实造福当地民众。

戴兵说，中国秉持生态文明建设理念，一贯重视水资源可持续发展。中方愿同国际社会一道努力，保护水资源安全，推进水资源可持续开发和利用，为人类社会繁荣进步作出更大贡献。

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