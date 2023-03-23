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澳大利亚参议员：核潜艇合作是澳政府最具灾难性的外交决策之一

2023年03月23日16:05 | 来源：新华网
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　　新华社堪培拉3月23日电 澳大利亚参议员乔登·斯蒂尔-约翰近日在联邦议会发言时表示，澳美英核潜艇合作是澳政府做出的最具灾难性的外交决策之一，不仅要拿巨额的澳大利亚公共资金去补贴美英军火商，还使澳外交丧失独立性。

　　斯蒂尔-约翰21日在个人社交媒体发布了他在联邦议会发言时的一段视频。他说，澳将花费高达3680亿澳元（1澳元约合0.67美元）去购买8艘核动力潜艇，澳大利亚人民因此将获得成为核废料倾倒场的“特权”。澳公共资金被拿去补贴美英军火商，这是对公共资金的浪费，并把澳置于危险境地。

　　澳执政党工党和另一大政党自由党-国家党联盟近期批评了反对核潜艇合作协议的澳前总理保罗·基廷。基廷本月15日曾表示，澳美英核潜艇合作是澳政府百年来“最糟糕的决定”，这一决定不利于澳自身利益也不利于地区安全，身处亚洲的澳大利亚将自己锁定为身为大西洋国家的美国的附庸。

　　2021年9月，美国、英国、澳大利亚宣布建立三边安全伙伴关系并开展核潜艇合作。一些国际军备控制专家指出，美英帮助澳大利亚建核潜艇存在核材料和核技术扩散风险，将冲击全球核不扩散体系。

(责编：燕勐、徐祥丽)

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