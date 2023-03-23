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乌拉圭驻华大使：拉中合作发展势头强劲

2023年03月23日15:27 | 来源：新华网
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乌拉圭驻华大使费尔南多·卢格里斯（乌拉圭驻华大使馆供图）

　　新华网北京3月23日电（记者郭梦妍 龚雪梅 伍海燕）乌拉圭驻华大使费尔南多·卢格里斯日前在接受新华网采访时表示，近年来拉中合作发展势头强劲，为双方提供了很多机遇，前景非常令人鼓舞。

　　卢格里斯说，中国和拉美是互补性很强的伙伴，双方不仅是贸易上的伙伴，也有着投资和其它领域交流的众多机会。希望未来合作不断增强，为增进拉中的经济发展和人民的福祉作出重要贡献。

　　今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。卢格里斯表示,乌拉圭是南方共同市场中首个同中国签署“一带一路”合作谅解备忘录的国家，希望“一带一路”朋友圈能够继续发展壮大，通过提供更多的投资、贸易合作机会，为所有成员带来更多的利益。

　　卢格里斯认为，《区域全面经济伙伴关系协定》对该区域乃至全世界的贸易和发展都具有重要意义。中国及其区域伙伴正在为促进自由贸易、创造有利于交流和增长的环境而不懈努力，未来其他国家也会从中获益匪浅。

　　“通过贸易合作和中国企业在其他国家的投资，今年中国的增长将对世界经济产生非常积极的影响。”卢格里斯说。

　　他表示，中国是多边主义坚定的倡导者,是以联合国为核心的国际体系的坚定维护者。中国提出的全球发展倡议和全球安全倡议，符合乌拉圭所捍卫的原则，乌拉圭政府对此进行了认真研究并考虑参与其中。

　　在卢格里斯眼中，中国式现代化令他印象深刻。他表示，中国成功消除绝对贫困并不断提高14亿人口生活水平的历史进程令人惊叹。中国为实现现代化所推行的一系列政策也非常出色，包括重视环境、大力应对气候变化、推行绿色低碳经济、高度重视可持续发展等。

(责编：燕勐、徐祥丽)

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